Yabancı şairlerin gözünde Atatürk

Ey Kahırlı ananın yiğit oğlu
Kemal Kardeş
Kararlıydı, kararlı ve kızgın
Düşman siperlerinde bir telaş, bir bozgun
Canını kurtarmak beyhude oyun
Harikalar yarattın Sen Kemal, harikalar
Harikalar yarattın, Sen, Kemal Kardeş, harikalar
Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de cehalete, esarete ve umutsuzluğa karşı kazanılmış en büyük zihni devrimin değerini bir kez daha idrak ediyoruz.
Çocukluk yıllarımda, ilkokul öğretmenimiz İnci Denizalp'in ders sırasındaki o unutulmaz ânı hâlâ hafızalarımda yer alıyor. Öğretmenimiz, adını hatırlayamadığım yabancı bir şairin kaleme aldığı şiiri okuyarak Mustafa Kemal Atatürk'ün sömürge altındaki mazlum ülkelere nasıl ilham olduğunu anlatmıştı.
Temsili fotoğraf
Yalnızca Türk milletinin değil, dünyanın dört bir yanından yabancı şairlerin mısralarında yankı bulan bu büyük dönüşüm, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde sadece coğrafi sınırları değil, zihinleri ve kaderleri de yeniden şekillendirdi.
Yüzyıllar boyunca Doğu dünyası; emperyalizmin ağır gölgesi altında, kaderine razı gelmiş bir uykunun, tükenmişliğin ve makûs bir talihin mahkûmu olarak görüldü. Batı'nın sömürgeci hırsları karşısında gerileyen, toprakları paylaşılan ve "Artık ayağa kalkamaz" denilen mazlum milletler için tarih, adeta tek taraflı bir hüküm gibi işliyordu.
Atatürk'ün naaşının Dolmabahçe Sarayı'ndan Sarayburnu'na götürülüp Yavuz Zırhlısı'na nakledilmesi sırasında yüz binlerce İstanbullu yollara döküldü. Pek çok kişi cenaze kortejini görebilmek ve ulu öndere veda edebilmek için Yeni Camii'nin kubbelerine ve çatılarına çıktı.
Tam da bu karanlık tablonun ortasında, Anadolu topraklarından yükselen bağımsızlık ateşi, yalnızca bir milletin varoluş mücadelesi olmakla kalmadı; tüm Doğu'nun ve mazlum coğrafyaların kaderini değiştiren devrimci bir şafağa dönüştü.
Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki devrimler, Doğu'nun kaderine razı olmayı reddeden iradesinin zaferi oldu. Mustafa Kemal Atatürk, mağlup bir imparatorluğun küllerinden bağımsız, modern ve onurlu bir Cumhuriyet kurarak sadece Türkiye'nin değil; sömürü düzeninin de kaderini değiştirdi.
Doğu ülkelerinden onlarca şair, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkelerine verdiği ilhamdan duydukları hayranlığı ve saygıyı mısralarına taşıdı. O şairlerin kaleme aldığı bazı şiirleri sizler için derledik."
Bangladeş'in millî şairi olarak kabul edilen Kazi Nazrul İslam, Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlığını 'Kemal Paşa Destanı' ile dile getirdi.
İslam dünyasının en büyük düşünür ve şairlerinden biri olan Pakistanlı Muhammed İkbal, Mustafa Kemal Atatürk'ün reformlarına ve anti-emperyalist mücadelesine büyük bir hayranlık duyarak; 'Cavidname' başta olmak üzere şiir ve gazellerinde şahsiyetine ve Doğu dünyası için taşıdığı ilhama övgüler düzdü.
Arap edebiyatının en önemli neoklasik şairlerinden biri olan Iraklı şair Ma'ruf er-Rusâfî, "Büyük Doğu'nun Kahramanına" başlığıyla Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben bir şiir yazarak onun Türk milletini yeniden ayağa kaldırışını ve bağımsızlık mücadelesini taçlandırmasını eserine taşıdı.
Azerbaycan şiirinin simge isimlerinden Mikail Müşfik, Mustafa Kemal Atatürk'ü yalnızca Türkiye'nin değil, bütün bir Asya'nın kaderini değiştiren tarihi bir milat olarak gördü.
Bulgaristan ve İtalya'nın şairleri de Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yükselen modern Türkiye'yi ve barış vizyonunu kendi sanatlarının süzgecinden geçirdi.
Bulgar edebiyatının en önemli kadın şairlerinden Elisavete Bagryana, Türkiye'yi ziyaret ettikten ve Mustafa Kemal Atatürk'ün modern Türkiye'yi inşa edişini gözlemledikten sonra düşüncelerini mısralara döktü.
Türk dili ve edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan İtalyan akademisyen ve şair Ord. Prof. Dr. Anna Masala da Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu hayranlığı yazdığı şiirle ifade etti.
Viyanalı Leopoldine König adlı genç bir müzik öğretmeni 9 Aralık 1922'de Atatürk'e yazdığı mektupta yazıp bestelediği 'Zafer Marşı'nı da ekledi.
Dünya şairlerinin mısralarında yankı bulan bu büyük panorama bize şunu gösteriyor: Büyük liderler yalnızca ülkelerini kurtarmakla kalmaz; eski düşmanlarının kaleminden bile hayranlık uyandırarak milletler arası kalıcı barış ve dostluk köprüleri kurar.
Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, ilkokul kürsülerinden kalbimize düşen o ilk kıvılcımın ne kadar haklı ve derin bir gerçeğe dayandığını bir kez daha idrak ediyoruz. Atatürk'ün akıl ve bilimi rehber edinen vizyonu; dün Asya'nın üzerinden ölü toprağını kaldıran bir güneş olduğu gibi, yarınların aydınlık dünyasını kurmak isteyen tüm mazlum milletler ve barış sevdalıları için yol gösterici bir meşale olmaya devam edecek. Ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, büyük önder Atatürk'ü ve bu şanlı destanı yazan tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.