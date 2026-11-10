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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon! Çalıntı motosikletin izini süren polis 6 ilçede baskın düzenledi

        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon! Çalıntı motosikletin izini süren polis 6 ilçede baskın düzenledi

        İstanbul Kadıköy'de bir iş yerini kurşunlayan şüpheliler, çalıntı motosiklete başka bir aracın plakasını takarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polisin kurduğu özel ekip, motosikletin şasi numarasından yola çıkarak saldırının izini sürdü. Güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin hareketleri adım adım ortaya çıkarıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, 6 ilçede 8 adrese düzenlenen nefes kesen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı

        Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        İstanbul Kadıköy'de 28 Ekim günü motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki şüpheli, silahla ateş açtı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kurşunlar iş yerine ve önünde park halinde bulunan ticari araca isabet etti.

        Saldırının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması için özel ekip oluşturuldu.

        ÇALINTI MOTOSİKLETİN ŞASİ NUMARASINDAN İZ SÜRDÜLER

        Saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kaçış güzergahını araştırdı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıda kullanılan motosiklet Ümraniye'de terk edilmiş halde bulundu. Motosikletin üzerinde başka bir araca ait plaka bulunması üzerine polis, şasi numarasından araştırmayı derinleştirdi. İncelemede motosikletin Beyoğlu'ndan çalındığı tespit edildi.

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        KIRMIZI OTOMOBİLİN İZİNE ULAŞILDI

        Saldırganların kimliklerini ortaya çıkarmak için güvenlik kameralarını incelemeyi sürdüren ekipler, şüphelilerin olay öncesindeki hareketlerini de mercek altına aldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Beylikdüzü'nden kırmızı renkli bir otomobille hareket ederek olay yerine ulaştıkları belirlendi. Polis, kamera kayıtları ve saha çalışmalarından elde ettiği bilgileri bir araya getirerek olayla bağlantılı kişilerin izini sürdü.

        6 İLÇEDE 8 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri çalışmaların ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin bulunduğu adresler tek tek belirlendi. 6 Kasım'da Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir'de belirlenen 8 adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenlendi.

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        ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ADRESLERE GİRDİ

        Operasyon sırasında Özel Harekat polisleri belirlenen adreslere girerken, diğer ekipler de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Baskınlarda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına da yansıdı.

        ARAMALARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda, 13 parça halinde şeffaf poşetlere konulmuş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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