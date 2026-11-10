Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğle birlikte, doğrudan tüketime veya ileri işlemeye sunulan peynirlerin hijyenik, tekniğine uygun üretimi, muhafazası ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenirken, 2015 yılına ait eski tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğle gelen başlıca düzenlemeler ise şöyle:

EN AZ DÖRT AY OLGUNLAŞTIRMA ŞARTI

Çiğ sütten veya termizasyon işleminden geçen sütlerden üretilen ve telemesi haşlanmamış peynirler taze olarak piyasaya sürülemeyecek. Bu ürünler en az dört ay uygun koşullarda olgunlaştırıldıktan sonra satışa çıkarılabilecek.

REKLAM

ETİKETLERDE "KÖY PEYNİRİ", "DOĞAL PEYNİR" GİBİ İBARELER KULLANILMAYACAK

Peynir etiketlerinde "köy peyniri", "geleneksel peynir", "doğal peynir" veya "çiftlik peynir" gibi nitelemelere ve ibarelere yer verilemeyecek.

Pastörizasyona eşdeğer bir ısıl işlem görmemiş çiğ sütten yapılan telemesi haşlanmamış peynirlerin etiketlerinde, ürün adıyla aynı yüzde ve en az 3 mm puntoda "çiğ sütten üretilmiştir" ibaresi bulundurulması zorunlu olacak.

İNEK, KOYUN VEYA KEÇİ GÖRSELLERİNİN KULLANIMI YASAK

Karışık süt kullanılan ürünlerde hayvan türleri kullanılan miktara göre çoktan aza doğru sıralanacak ve bu ürünlerin etiketlerinde inek, koyun veya keçi görselleri kullanılamayacak.

REKLAM

Ayrıca peynir üretiminde süt proteini dışındaki proteinler, nişasta bazlı ürünler, jelatin, soya ve bitkisel yağlar (çeşnili taze peynirlerde stabilizör amaçlı nişasta hariç) kullanılamayacak.

Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı en fazla yüzde 6 (çeşnili taze peynirlerde yüzde 15) olabilecek. Sert kabuklu meyveler ise ezme veya püre şeklinde değil, tane ya da parça halinde kullanılacak.

Tanımlanan tüm teleme ve peynirlerin muhafazası, taşınması ve piyasaya arzı süresince 10 °C'nin altında tutulması zorunlu tutuldu.

30 NİSAN 2027 TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLDİ

Mevcut gıda işletmecileri, yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmek için 30 Nisan 2027 tarihine kadar geçiş süresine sahip olacaklar. Bu tarihe kadar eski tebliğ hükümleri geçerliliğini korurken, işletmeler bu süre zarfında üretim ve etiketleme altyapılarını yeni kodekse uygun hale getirmek zorunda olacak.