İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
Son zamanların en popüler ve en eğlenceli projesi genç bir yazılım mühendisi tarafından geliştirilen İzometrik İstanbul haritası...
İstanbul'u adeta 3 boyutlu bir maket gibi gösteren, yaklaştırdığınızda sokaklarını, caddelerini, binalarını, parklarını bir Miyazaki filminin içindeymişçesine detaylı bir şekilde inceleyebileceğiniz eğlenceli İzometrik İstanbul haritası Yahya Demirhan Pak isimli bir yazılım mühendisi tarafından geliştirilmiş.
5 sene önce Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Pak projeyi kentin kültürel ve tarihi mirasını tanıtmak amacıyla geliştirmiş. Yapay zeka modelleri ve İBB'nin üç boyutlu şehir verilerinden yararlanılarak hazırlanan, sosyal medyada ilgi gören ve kısa sürede yoğun ziyaretçi trafiğine ulaşan harita tamamen ücretsiz.
Ayasofya’dan Galata Kulesi’ne, Boğaz kıyılarından Adalar’a, stadyumlardan üniversite kampüslerine kadar İstanbul’un farklı bölgeleri alışılmış uydu fotoğraflarından oldukça farklı gösteriliyor. Kullanıcılar sadece ünlü yapıları değil kendi mahallelerini, yaşadıkları sokakları ve evleri inceleyebiliyor.
İzometrik haritaya sahip diğer şehirler
Bu tür piksel sanatı uygulanmış elle derlenmiş çizimli haritalar başka insanlar tarafından başka dünya kentleri için de hazırlanmış. https://isometriccities.com/ adresinde hepsini görebilirsiniz. Andy Coenen’in isometric.nyc haritası New York’u, Boris Starkov’un tiny.london haritası ise Londra’yı konu alıyor. İzometrik İstanbul de aynı fikri İstanbul’a uyarlamış. Kent sabit bir açıdan görüntülenmiş, görüntüler yapay zekâ modelleriyle yeniden çizilmiş ve çizimler birleştirilerek yakınlaştırılabilir bir haritaya dönüştürülmüş. İzometrik özellikte olmasının sebebi yükseltilerin, eğrilerin, çukurların çizgiler yardımıyla 2 boyutlu düzlemde 3 boyutlu bir mantıkla canlandırılmış olması. Yani iki boyutlu çizimlerle üç boyutlu bir şehir maketi hissi veriyor.
Haritanın veri kaynakları
Projenin temelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) geliştirdiği 3B İstanbul kent modeli var. Model çevrim içi olarak görüntülenebildiğinden harita modelin kendisini değil görüntülerini alıyor. Pak görüntüleri 2 boyutlu şekilde yapay zeka yardımıyla sanatsal biçimde yeniden çizerek kullanmış, 3B modelin kendisi hiçbir zaman kaydedilmemiş. Proje, 3B İstanbul’un daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sağlamayı da amaçlıyor. Haritadaki aramada kullanılan yer adları ve haritada gösterilen ilçe sınırları OpenStreetMap verilerinden elde edilmiş. İBB’nin 3B kent modeli kıyıda sona erdiğinden haritanın deniz alanlarında Google uydu görüntüleri kullanılmış.
Kentin izometrik görüntüleri, 3B İstanbul internet sitesindeki 3B kent modeli üzerinden karo karo elde edilmektedir. Kent 22.042 karodan oluşmakta olup görüntüleme alanı dışındaki 2.559 deniz karosuyla birlikte toplam 24.601 karo elde edilmiştir.
Haritayı gören İstanbul'u yeniden keşfediyor
Şehri farklı bir açıdan görmek, yaşadığınız semti bulmak veya sokak aralarında gezinmek isterseniz İzometrik İstanbul’u https://isometricistanbul.com/ adresinde ziyaret edebilirsiniz. Beğendiğiniz kadrajları bağlantı olarak paylaşılabilir ya da resim formatında indirebilirsiniz.