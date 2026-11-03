İstanbul'un sanatsal maketini çizdi

Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. Devler Ligi'ndeki ilk iki maçında Sporting Lizbon'a 3-1 ve Barcelona'ya da 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada ise Lille'i 4-2 yenerek, bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Viking'i 3-1 ve Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak 7 puana ulaşmıştı. Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. İlk 3 maçta kalesinde 2 gol gören Stuttgart, bu alanda Arsenal ve PSV Eindhoven ile zirveyi paylaşıyor. İşte Galatasaray - Stuttgart mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...