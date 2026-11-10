Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.712,67 %2,00
        DOLAR 50,2319 %0,10
        EURO 56,3880 %0,01
        GRAM ALTIN 6.659,68 %-0,33
        BITCOIN 74.671,00 %-0,35
        FAİZ 39,46 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 86,17 %0,06
        GBP/TRY 67,5466 %-0,04
        EUR/USD 1,1225 %0,02
        BRENT PETROL 90,60 %-1,47
        ÇEYREK ALTIN 10.888,57 %-0,33
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 5 milyon TL ve üzeri vergi borçluları aralık ayında açıklanıyor

        5 milyon TL ve üzeri vergi borçluları aralık ayında açıklanıyor

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon TL ve üzerinde vergi borcu veya kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasına karar verdi. Vergi borçlularının listeleri aralık ayında önce vergi dairelerinde, ardından Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 08:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı vergi borcu ve cezalarına ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmasının esaslarını belirledi.

        Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 597), 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yeni düzenlemeyle, kesinleşmiş vergi ve cezaları belirlenen tutarın üzerinde olan veya vadesi geçtiği halde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasının önü açıldı.

        5 MİLYON TL SINIRI UYGULANACAK

        Tebliğe göre, her bir vergi dairesi bazında 5 milyon TL ve üzerinde ödenmemiş vergi borcu bulunan mükellefler açıklanacak. Aynı tutarda veya daha yüksek kesinleşmiş vergi ve cezası bulunanlar da listelerde yer alacak.

        REKLAM

        Borç listeleri hazırlanırken 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi dolmuş ancak 20 Kasım 2026 tarihine kadar ödenmemiş vergi ve cezalar esas alınacak.

        Bunun yanı sıra 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen vergi tarhiyatları da kamuoyuna duyurulacak.

        VERGİ BORÇLULARININ İSİMLERİ ARALIK AYINDA YAYIMLANACAK

        Düzenleme kapsamında hazırlanan listeler iki aşamada açıklanacak.

        İlk aşamada, 1-15 Aralık 2026 tarihleri arasında mükelleflere ilişkin bilgiler Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan alanlarında yayımlanacak.

        İkinci aşamada ise 16-30 Aralık 2026 tarihleri arasında listeler Gelir İdaresi Başkanlığının resmî internet sitesinden erişime açılacak.

        REKLAM

        Böylece belirlenen sınırın üzerinde vergi borcu veya kesinleşmiş vergi cezası bulunan mükelleflerin bilgileri kamuoyuyla paylaşılmış olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karşıt Görüş - 8 Kasım 2026 (Tekirdağ AK Parti'ye Mi Geçecek?)

        Türkiye ve dünya siyasetinde haftanın öne çıkan gelişmeleri, gündem yaratan tartışmalar ve siyasi kulislerde konuşulan dikkat çekici iddialar Karşıt Görüş'te masaya yatırıldı. Siyasette dengelerin nasıl değiştiği, iktidar ve muhalefet cephesindeki siyasi hesaplar ve aktörlerin açıklamalarının perde ...
        #Hazine ve Maliye Bakanlığı
        #vergi borcu
        #vergi dairesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        Nvidia ve CEO'su Huang'a dava açıldı
        Nvidia ve CEO'su Huang'a dava açıldı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "ABD'nin İsrail'e finansman sağlamasına gerek kalmadı"
        "ABD'nin İsrail'e finansman sağlamasına gerek kalmadı"
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!