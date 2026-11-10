Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı vergi borcu ve cezalarına ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmasının esaslarını belirledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 597), 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, kesinleşmiş vergi ve cezaları belirlenen tutarın üzerinde olan veya vadesi geçtiği halde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasının önü açıldı.

5 MİLYON TL SINIRI UYGULANACAK

Tebliğe göre, her bir vergi dairesi bazında 5 milyon TL ve üzerinde ödenmemiş vergi borcu bulunan mükellefler açıklanacak. Aynı tutarda veya daha yüksek kesinleşmiş vergi ve cezası bulunanlar da listelerde yer alacak.

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Borç listeleri hazırlanırken 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi dolmuş ancak 20 Kasım 2026 tarihine kadar ödenmemiş vergi ve cezalar esas alınacak.

Bunun yanı sıra 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen vergi tarhiyatları da kamuoyuna duyurulacak.

VERGİ BORÇLULARININ İSİMLERİ ARALIK AYINDA YAYIMLANACAK

Düzenleme kapsamında hazırlanan listeler iki aşamada açıklanacak.

İlk aşamada, 1-15 Aralık 2026 tarihleri arasında mükelleflere ilişkin bilgiler Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan alanlarında yayımlanacak.

İkinci aşamada ise 16-30 Aralık 2026 tarihleri arasında listeler Gelir İdaresi Başkanlığının resmî internet sitesinden erişime açılacak.

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Böylece belirlenen sınırın üzerinde vergi borcu veya kesinleşmiş vergi cezası bulunan mükelleflerin bilgileri kamuoyuyla paylaşılmış olacak.