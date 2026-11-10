'Breaking Bad' dizisi yıldızları hayatını kaybeden RJ Mitte'nin anma töreninde buluştu
'Breaking Bad' dizisinde canlandırdığı Walter White Jr. rolüyle tanınan RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Hollywood'da anma töreni düzenlendi. Dizi yıldızları, rol arkadaşları için bir araya geldi
Başrol oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul başta olmak üzere, 'Breaking Bad' dizisinin yıldızları, 13 Ekim'de 34 yaşında intihar sonucu hayatını kaybeden rol arkadaşları RJ Mitte için düzenlenen anma törenine katıldı.
Uzun soluklu dizide Mitte'nin ekrandaki babası Walter White'ı canlandıran 70 yaşındaki Bryan Cranston, Hollywood'daki Hope Lutheran Kilisesi'nde Mitte'nin ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya geldi. Siyah takım elbisesiyle görülen oyuncunun yüzünde ciddi bir ifade vardı.
White'ın genç ve hırçın suç ortağı Jesse Pinkman'ı canlandıran 47 yaşındaki Aaron Paul de anma töreninde hazır bulunan isimlerdendi. Paul, yüzünde üzgün bir ifadeyle görüntülendi.
'Breaking Bad' dizisinin oyuncuları Bob Odenkirk (64), Jonathan Banks (79) ve Raymond Cruz (62) da Mitte'yi anmak için törene katıldı.
Mitte'nin annesi Dyna Mitte ve kız kardeşi Lacianne Carriere anma törenine ev sahipliği yaptı.
Konukların çoğunluğu siyah elbiseleriyle törendeki yerlerini aldı. Törenin ardından konuklar Mitte ile anılarını ve hikayelerini paylaşmaya devam etmek için yakındaki bir mekana geçtiler.
Daha önce 16 Ekim'de Mitte'nin memleketi olan Brownsville'de bir anma töreni düzenlenmişti.
Yaklaşık üç yaşında serebral palsi teşhisi konulan Mitte, annesi tarafından ölü bulunmuştu. Annesi, 13 Ekim saat 11 civarında telefonuna cevap vermeyince onu kontrol etmek için evine gitmişti.
Genç oyuncunun ölüm şekli intihar olarak kayıtlara geçti.
Annesi Dyna, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, oğlunun ruh sağlığıyla ilgili endişeleri olduğunu, onu profesyonel yardım almaya teşvik ettiğini söyledi.
Oyuncunun kız kardeşi Lacianne, geçen ay Instagram'da Mitte hakkında bir anma yazısı kaleme alarak, "Söz yok. Daha dün buradaydın. Telefon geldiğinde çilekli içeceğin hâlâ sehpanın üzerindeydi. O zamandan beri hayat gerçek gibi gelmiyor" dedi.
İşte Mitte'nin Hollywood'daki anma törenine katılan diğer 'Breaking Bad' oyuncuları...
Bob Odenkirk
Jonathan Banks