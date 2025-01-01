Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti! Diyarbakır'da, yeni yılın ilk saniyelerinde kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenleyen polislerden biri, "3-2-1 tombala. Evet beyler polis, mutlu yıllar, herkes yerine otursun" dedi. Polis ekipleri, kumar oynayan 32 kişiye, 295 bin 904 TL ceza kesti. Gülümseten baskın kameraya da yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:39 facebook

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