Megakentte trafik yüzde 1!
Yılın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.00 itibariyle trafik yüzde 1 olarak ölçüldü
İstanbul'da 2025 yılının ilk gününde yollar ve toplu taşıma araçları boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.
DHA'nın haberine göre İstanbul'da 2025 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü.
Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.00 itibariyle trafik yüzde 1 olarak ölçüldü.