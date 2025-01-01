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        Megakentte trafik yüzde 1!

        Yılın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.00 itibariyle trafik yüzde 1 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:20
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        Megakentte trafik yüzde 1!
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        İstanbul'da 2025 yılının ilk gününde yollar ve toplu taşıma araçları boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'da 2025 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü.

        Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.00 itibariyle trafik yüzde 1 olarak ölçüldü.

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