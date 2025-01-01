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        Haberler Spor Transfer Cristiano Ronaldo bilmecesi! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo bilmecesi!

        Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun henüz kulübüyle görüşmelerde bulunmaması dikkat çekti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:51
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        2023 Ocak'ta Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi ile hiç şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

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        Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Portekizli yıldızın henüz Al Nassr ile masaya oturmaması kafaları karıştırdı.

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        Mirror'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun henüz yeni sözleşmeye imza atmamış olmaması ayrılık için açık kapı bıraktığı anlamına gelebilir.

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        Globe Soccer Ödülleri'nde yaptığı konuşmada, "Gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz" diyen Ronaldo'nun tekliflere açık olduğu aktarıldı.

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        Marca'da yer alan haberde ise Ronaldo'nun kariyerine Al Nassr'da devam edeceği vurgulandı. 39 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'a kupa kazandırmaya kararlı olduğu ifade edildi.

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        Manchester United'dan ayrıldığı dönemde Avrupa'dan cazip bir teklif almayan Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan da ayrılması durumunda Avrupa'ya yeniden dönme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

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        Haberde Fenerbahçe'nin adının bir dönem Ronaldo diye anıldığı belirtilirken, "Jose Mourinho bu ihtimale gülüp geçti" denildi.

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