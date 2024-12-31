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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak; doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedelleri, elektrik sektöründe ise alçak ve orta gerilim bağlantı bedelleri, güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin proje onay ve kabul bedelleri ve teknik kalite ölçüm hizmet bedelleri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:44
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        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
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        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

        İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

        Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek.

        ELEKTRİK HİZMET BEDELLERİ

        Bu kapsamda, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan düzenlemeye göre bağlantı hattında havai ve yer altı kabloları kullanılması durumunda birim bedel hesaplanırken havai ve yer altı hatlarının her birinin uzunluğunun ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmasına karar verildi.

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        100 kilovat ve üzeri hatlar için bağlantı bedeli hesaplanırken 100 kilovata kadar olan metre fiyatına 957 lira 59 kuruş, 100 kilovat üzerindeki her kilovatın metre başı 3 lira 87 kuruş ile çarpılması ile bulunan bedelin ilave edilmesi kararlaştırıldı.

        Alçak gerilim bağlantıda metre başına birim bedel 0-15,15-50, 50-100 ve 100 kilovat arası yer altı hatları ve havai hatlar için ayrı ayrı belirlendi.

        Orta gerilim bağlantı bedeli ise yer altı hatlar için metre başına 2 bin 40 lira 53 kuruş, havai hatlar için 957 lira 32 kuruş olacak.

        Öte yandan, EPDK lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri bedellerini onayladı.

        Teknik kalite ölçüm bedelleri ise alçak ve orta gerilim özellikleri dikkate alınarak "S" ve "A" sınıfı cihazlar için belirlendi. Buna göre, S sınıfı cihaz için teknik kalite ölçüm hizmet bedeli alçak gerilimde 482 lira 5 kuruş, orta gerilimde 1287 lira 4 kuruş, A sınıfı için alçak gerilimde söz konusu bedel 742 lira 4 kuruş, orta gerilim için 1980 lira 5 kuruş olacak.

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