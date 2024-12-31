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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor İşte 2024'te 4 Büyüklerin en çok bonservis ödediği futbolcular! - Trabzonspor Haberleri

        İşte 2024'te 4 Büyüklerin en çok bonservis ödediği futbolcular!

        Ülkemizin 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; 2024'te adından söz ettiren futbolcuları kadrolarına kattı. İşte 2024 takvim yılında ülkemizde en fazla bonservis bedeli veya kiralama ücreti ödenen 10 futbolcu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:00
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        1

        İşte Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un; 2024 takvim yılında en çok transfer ücreti ödediği o futbolcular...

        2

        10- RADE KRUNIC

        Milan --> Fenerbahçe - 3.5 milyon Euro

        3

        9- MUHAMMED CHAM

        Clermont --> Trabzonspor - 4 milyon Euro

        4

        8- OĞUZ AYDIN

        Alanyaspor --> Fenerbahçe - 6 milyon Euro

        5

        7- ROLAND SALLAI

        Freiburg --> Galatasaray - 6 milyon Euro

        6

        6- ALLAN SAINT-MAXIMIN

        Al-Ahli --> Fenerbahçe - 8 milyon Euro

        7

        5- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

        Atletico Madrid --> Fenerbahçe - 8.5 milyon Eur

        8

        4- ELIAS JELERT

        Kopenhag --> Galatasaray - 9 milyon Euro

        9

        3- AL-MUSRATI

        Braga --> Beşiktaş - 11 milyon Euro

        10

        2- GABRIEL SARA

        Norwich City --> Galatasaray - 18 milyon Euro

        11

        1- YOUSSEF EN-NESYRI

        Sevilla --> Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        12

        * Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tüm dünyada yankı uyandırsa da, sarı-kırmızılıların kasasından bonservis veya kiralama ücreti çıkmadı.

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