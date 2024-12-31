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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin Talisca transferi çıkmaza girdi! - Futbol Haberleri

        Talisca transferi çıkmaza girdi!

        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, Brezilyalı yıldızın menajerinin istekleri nedeniyle transfer görüşmelerinin şu an için çıkmaza girdiğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:49
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        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ve kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştı.

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        Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Brezilyalı yıldızı Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyordu. Ancak yaşanan son gelişme, transfer görüşmelerinin tıkanmasına yol açtı.

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        Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Talisca transferi çıkmaza girdi.

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        Haberde aktarılanlara göre; Talisca'nın menajerinin maddi talepleri, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transferini şu an için geciktirdi.

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        Haberde ayrıca, oyuncunun Fenerbahçe'den, Al-Nassr'da kazandığı ücretten daha fazla para talep ettiği öne sürüldü.

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        Brezilyalı yıldızın ve menajerinin taleplerinin, yaklaşan kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferini sekteye uğratabileceği ifade edildi.

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        Suudi Arabistan'da yayın yapan OKAZ ise Al-Nassr'ın kış transfer döneminde hiçbir futbolcusunu bırakmama kararı aldığını iddia etti.

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        Haberde Anderson Talisca'nın da Fenerbahçe'ye transferinin bu nedenden dolayı çıkmaza girdiği aktarıldı.

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        Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi karşılaşmada forma giyen Anderson Talisca 8 gol attı.

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        30 yaşındaki 10 numaranın, Al-Nassr ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

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