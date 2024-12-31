Makine mühendisi Doğukan Demirtaş (29), 'Valentina 1' isimli yük gemisinde, 10 Eylül'de 4'üncü mühendis olarak göreve başladı. Endonezya'dan hareket eden ve Singapur'a giden gemideki Demirtaş'ın, 17 Aralık'ta kaybolduğu anlaşıldı.

TÜM GEMİ ARANDI BULUNAMADI Mürettebat tüm gemiyi aradı ancak Demirtaş'ı bulamadı. Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki gemiler ile sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen mühendise ulaşılamadı.

16 ARALIK'TA AİLESİYLE KONUŞTU Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlayan arama çalışmaları, 7 günün sonunda olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek durduruldu. Ayrıca Demirtaş'ın en son 16 Aralık saat 13.42'de ailesiyle telefonla görüştüğü belirtildi.

"GEMİDE BULAMADIKLARINI SÖYLEDİLER" Makine mühendisi Doğukan Demirtaş. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de taksicilik yapan Demirtaş'ın babası Önder Demirtaş (57), "Vardiyaya inmediği için gemide olmadığı fark ediliyor. Her yer aranıyor. 18 Aralık'ta küçük oğlum Atakan'a Instagram üzerinden mesaj atıyorlar. Oğlum askerde olduğu için hemen beni arayıp, durumu anlattı. Şirketi aradım. Yetkililer, gemide bulamadıklarını, kayıp olduğunu ve Endonezya Büyükelçiliği'yle yazışmalar yaptıklarını söyledi.