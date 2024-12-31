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        Haberler Dünya Dakika dakika Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazası anları | Dış Haberler

        Dakika dakika Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazası anları

        Güney Kore'de, pazar günü 181 kişinin bulunduğu uçaktaki 179 yolcunun ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının son dakikalarında nelerin yaşandığı ortaya çıkıyor. Güney Kore basınındaki haberlere göre, uçak kazasını soruşturan yetkililer, uçağa kuş çarpma ihtimali üzerinde duruyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 07:46 Güncelleme: 31.12.2024 - 07:46
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        BBC'deki habere göre, hava trafik kontrolü, Bangkok-Muan seferini yapan uçağın yerel saatle 08.54'te Muan Uluslararası Havalimanı'na inişine izin verdi.

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        Uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na güneyden yaklaştı. Bölgedeki kuş hareketliliğiyle ilgili uyarı, 08.57'de yayımlandı.

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        PİLOT UÇAĞIN KUŞA ÇARPTIĞINI KULEYE BİLDİRDİ

        Pilot, yerel saatle 08.59'da "mayday" çağrısıyla uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirdi ve asıl iniş iznini iptal ederek kuzey yönünden iniş izni istedi.

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        Saat 09.00'da piste yeniden yaklaşmak için manevra yapan uçağa, 09.01'de pistin kuzeyinden iniş izni verildi.

        Uçak, 09.02'de, 2 bin 800 metrelik pistin 1200'üncü metresinde yere ilk temasını gerçekleştirdi.

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        İNİŞ TAKIMLARI AÇILMADAN İNEN PİST BOYUNCA SÜRÜKLENDİ

        Uçağın kaza yaptığına dair görüntülerde, tekerlekleri veya diğer iniş takımları açılmadan yere inen uçağın gövdesi üzerinde pist boyunca kaydığı görüldü.

        Uçak, 09.03'te, pistin sonundaki yükseltilmiş bir beton duvara çarptı. Söz konusu beton duvarın üzerinde Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS, yer alıyordu.

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        Pistin bittiği nokta ile beton duvar arası 250 metre uzunluğunda.

        Kazadan kurtulan iki kişiden ilki 09.23'te, ikincisi 09.50'de uçağın kuyruk kısmından kurtarıldı.

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        MAKSİMUM YOLCU KAPASİTESİ 189 KİŞİYDİ

        Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçağının kanat açıklığı 35,8 metre, uçağın uzunluğu ise 39,5 metreydi.

        Maksimum yolcu kapasitesi 189 kişi olan uçakta, 2 tane "CFM56-7B26" modelli motor kullanılıyordu.

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        KUŞ ÇARPMASI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

        Güney Kore basınındaki haberlere göre, Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasını soruşturan yetkililer, uçağa kuş çarpma ihtimali üzerinde duruyor.

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        İsmi açıklanmayan bir Jeju Air pilotunun, hava trafik kontrolüne, yolcu uçağının "düşmeden önce bir kuş çarpmasına maruz kaldığını" söylediği bildirildi.

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        GÜNEY KORE'DEKİ UÇAK KAZASI

        Güney Kore'nin Muan şehrinde, dün, Jeju Air hava yolu şirketine ait yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

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        Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #Güney Kore uçak kazası
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