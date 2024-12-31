2024'te dünyaca ünlü yıldızlar cephesinde öne çıkan olaylar
Yıl boyunca dünyaca ünlü yıldızlar cephesinde pek çok haber öne çıktı. İşte 2024'ün yabancı magazin olayları
PRENSES KATE MIDDLETON KANSERE YAKALANDI
Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası uzun süre kameralardan uzak kaldı. Bu durum, hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Eşi Prens William ile ayrıldıklarına ya da evliliklerinin kötü gittiğine dair söylentiler ayyuka açıktı. Prenses, mart ayında yayınladığı üç dakikalık video ile kansere yakalandığını açıkladı. Tedavi sürecinde yine sessizliğe bürünen Middleton, eylül ayında samimi görüntülerin olduğu bir aile videosu ile kemoterapi sürecinin tamamlandığını duyurdu.
Kemoterapiden sonraki tedavi süreci için, “Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” diyen Prenses, daha sonra kraliyet görevlerine döndü.
JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK AYRILDI
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden bir araya gelerek nikâh masasına otursalar da evliliklerini yürütemedi. ‘Bennifer’ olarak anılan ikilinin 16 Temmuz 2022'de yaptığı evlilik, bir yıl dokuz ay sürdü. Lopez, nisan ayında ayrılmalarının ardından eşi Affleck’e 20 Ağustos’ta boşanma davası açtı.
2021'de yeniden birlikte olmaya başlayan ve bir yıl sonra da evlenen çift, mahkemeye boşanma gerekçesini ‘şiddet geçimsizlik’ olarak sundu.
Çift hakkında ayrılık haberleri, mayıs ayında gerçekleşen Met Gala'ya birlikte katılmamaları sonrası başladı. Ardından pek çok etkinlikte ayrı ayrı görüntülenen ikili, ne doğum günlerini ne de ikinci evlilik yıl dönümlerini birlikte kutladı.
RAPÇİ DIDDY SEKS TİCARETİ VE TECAVÜZLE SUÇLANDI
‘Diddy’ ve ‘Puff Daddy’ lakaplı ABD’li rapçi ve müzik yapımcısı Sean Combs; ‘seks ticareti, tecavüz, zorla çalıştırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme’ suçlarından eylül ayında tutuklandı ve halen cezaevinde yargılanmayı bekliyor.
İddianamede Sean Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan ‘Freak Offs’ adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtildi.
İddianamede ayrıca, Sean Combs'un, mağdurlara ‘nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma’ gibi yöntemlere başvurduğu öne sürüldü.
Sean Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 100'ü aşkın kişi bulunuyor. Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.
Diddy’nin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.
JUSTIN BIEBER BABA OLDU
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, baba oldu. Model Hailey Bieber ile evli olan şarkıcı, oğluna ‘Jack Blues Bieber’ adını verdi.
Hailey ve Justin Bieber çifti, ilk olarak mayıs ayında Instagram'da bir video paylaşarak bebek beklediklerini duyurdu.
BRAD PITT AŞKINI RESMEN İLAN ETTİ
Angelina Jolie ile evliliğini 2016’da bitiren Brad Pitt’in adı pek çok isimle anılsa da o, hiçbir söylenti hakkında açıklama yapmadı. Ta ki Ines de Ramon ile ilişki yaşayana kadar…
61 yaşındaki Oscar’lı oyuncu ile 32 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi, yan yanayken fotoğraflansalar da ilk kez temmuz ayında İngiltere'de yapılan Grand Prix otomobil yarışında el ele görüntü verdi.
2024, aynı zamanda Ramon’un resmen bekar ilan edildiği yıl oldu. Paul Wesley ile 2022'de ayrılsalar da üç yıllık evliliği, bu yıl mart ayında resmen bitti.
LIAM PAYNE HAYATINI KAYBETTİ
Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction’ın üyesi olan ve müzik kariyerine tek başına devam eden Liam Payne, 16 Ekim’de Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
31 yaşında hayata veda eden Liam Payne’in üçüncü kattan düşerken uyuşturucu madde etkisi altında olduğu ortaya çıktı. Otel odasında yapılan incelemede, uyuşturucu ve alkollü içeceklerin yanı sıra çeşitli tahrip edilmiş eşya ve mobilyaların bulunduğu tespit edildi.
2018'de ayrıldığı şarkıcı Cheryl Tweedy'den 7 yaşında Bear adında bir oğlu olan Payne'in cenazesi, kasım ayı sonunda ülkesi İngiltere’de toprağa verildi.
CELINE DION'DAN OLİMPİYAT AÇILIŞI
Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları açılışında sahneye muhteşem bir dönüş gerçekleştirdi. 'Katı Kişi Sendromu' adlı nörolojik hastalığından dolayı sahneye ara veren Kanadalı şarkıcı, 2020'den bu yana ilk kez temmuz ayında Olimpiyat performansıyla seyirci karşısına çıktı.
Şarkıcı, zamansız bir klasik olan Edith Piaf'ın 'L'Hymne à l'amour' şarkısını söyledi.
2024 Paris Olimpiyatları açılış törenindeki müzikal performansıyla beğeni toplayan diğer isim, ABD’li şarkıcı Lady Gaga oldu. Dikkat çekici kostümlerle Seine Nehri kıyısındaki merdivenlerde gerçekleşen gösterinin önceden kaydedilmiş olduğu anlaşıldı.
OASIS YENİDEN BİR ARAYA GELDİ
Başta 'Wanderwall' olmak üzere pek çok şarkısıyla hafızalara kazınan 1990'lı yılların ünlü İngiliz rock grubu Oasis, yıllar sonra yeniden bir araya geleceğini ağustos ayında açıkladı.
Grubun kurucusu olan iki kardeş Noel ve Liam Gallagher, yıllardır süren kavgalarına son verdi. Yeniden bir araya gelişlerini, "Silahlar sustu. Yıldızlar hizalandı. Büyük bekleyiş sona erdi. Gelin görün. TV'de yayınlanmayacak" sözleriyle duyurdu.
En son 2009’da konser veren grup, 2025’te turneye çıkacak.
ALEC BALDWIN'İN ÖLÜMLÜ SET KAZASI DAVASI DÜŞTÜ
Alec Baldwin’in, 2021'de 'Rust' filmi setinde elinden çıkan silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurup öldürmesi nedeniyle yargılandığı dava, temmuz ayında düşürüldü.
New Mexico'daki film setinde elinde tuttuğu silahın canlı bir mermiyi ateşlemesi sonucu Hutchins'i öldürmesi ve yönetmen Joel Souza'yı yaralaması sonrası 'kasıtsız adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Alec Baldwin, böylece davadan kurtuldu.
TAYLOR SWIFT EN ZENGİN KADIN ŞARKICI OLDU
Taylor Swift, Forbes’a göre 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle Rihanna'yı geride bıraktı ve dünyanın en zengin kadın müzisyeni ünvanını elde etti.
En zengin müzisyenlerin genel listesinde ise 2,5 milyar dolarlık serveti olan Jay-Z'nin hemen ardından ikinci sırada yer aldı.
Taylor Swift ayrıca, 17 Mart 2023’te başladığı Eras adlı dünya turnesini 8 Aralık’ta tamamladı. Forbes’a göre Swift, iki yıl süren turneden 2 milyar dolara yakın gelir elde etti.
Ünlü pop yıldızı, biletlerin yok sattığı stadyum konserleri dizisini Güney Amerika, Asya, İngiltere ve Kanada’da gerçekleştirdi. Diğer yandan Taylor Swift, Eras Turnesi’ni ele aldığı bir de kitap çıkardı. Kitap, iki gün içinde 800 binden fazla satmayı başardı.
Swift’in turne kapsamında gerçekleşen olayların en çok öne çıkanı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılması planlanan üç konserinin, DAEŞ’in saldırı yapacağı ihbarı sonrası iptal edilmesi oldu.
ÜNLÜLERDEN KAMALA HARRIS'E DESTEK
Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçen ve sonuçta Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerinde pek çok ünlü isim, Demokrat aday Harris’in yanında saf tuttu.
Kamala Harris'e desteğini açıklayan ilk isimlerden biri Taylor Swift'ti. Beyonce, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Christina Aguilera, Katy Perry, Oprah Winfrey gibi isimler sadece sosyal medyadan destek açıklamakla yetinmedi, Harris'in farklı zamanlarda düzenlediği mitinglere katılarak oy istedi.
Kamala Harris için canhıraş çalışan isimlerin başında Jennifer Lawrence geldi. İkinci çocuğuna hamile olan oyuncu, büyük bir fedakarlık örneği göstererek, kapı kapı dolaşıp kararsız seçmenin tercihini Harris'e çevirmeye çalıştı.
Uzun yıllar Cumhuriyetçi parti üyesi olarak California valiliği yapan oyuncu Arnold Schwarzenegger, tarafını bu seçimde değiştirdiğini açıklayarak Kamala Harris'e oy istedi.
George Clooney, temmuz ayında New York Times için bir yazı kaleme aldı ve Joe Biden'ı başkanlık kampanyasını bırakmaya çağırdı. "Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı yorum yazısından sonra, artan baskılar üzerine Joe Biden, 21 Temmuz'da adaylıktan çekildiğini açıkladı. George Clooney, bu defa Biden'ı özverisinden dolayı övdü.
SELENA GOMEZ MİLYARDER STATÜSÜNE ULAŞTI
Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, büyük ölçüde kurduğu kozmetik markasının başarısıyla resmen milyarder statüsüne ulaştı.
Selena Gomez, net servetini 1,3 milyar dolara ulaştırarak, ABD’de kendi servetini edinen en genç milyarderlerden biri oldu. Gomez, 5 yıl önce piyasaya sürdüğü kendi markası sayesinde, tüketicilerden büyük ilgi gördü. Bu da Gomez'in servetinin önemli ölçüde artmasına katkıda bulundu.
Ayrıca müzik kataloğu, oyunculuk kariyeri, emlak portföyü ve marka ortaklıkları da sanatçının gelir kaynakları arasında yer alıyor.
Gomez için yılın en önemli olaylarından biri de bir süredir aşk yaşadığı Benny Blanco ile nişanlanması oldu.
MARGOT ROBBIE ANNE OLDU
'Barbie' yıldızı Margot Robbie, 17 Ekim’de ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 34 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun oğlu olduğu öğrenildi.
Film yapımcısı Tom Ackerley ile evli olan Robbie, hamilelik haberini başlarda gizli tutmaya çalışsa da temmuz ayında İtalya'nın Como Gölü bölgesinde tatildeyken, belirginleşen karnıyla fotoğrafları çekilince, bebek beklediği ortaya çıktı.
Robbie, eşi Tom Ackerley ve oğluyla ilk kez kasım ayı başında görüntülendi.
CATE BLANCHETT CANNES’DA FİLİSTİN’E DESTEK VERDİ
Ünlü oyuncu Cate Blanchett, Cannes Film Festivali’nde Filistin bayrağı renklerindeki elbisesiyle kırmızı halıda sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Yasaklara rağmen elbisesinin kuyruğundaki yeşil ve beyaz detaylarla verdiği mesaj dünya basınında geniş yer buldu.
JAY-Z HAKKINDA 13 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI
Beyonce'nin 16 yıllık eşi ve üç çocuğunun babası olan rapçi Jay-Z, şu anda seks ticaretinden tutuklu olan Sean 'Diddy' Combs'un 24 yıl önceki partisinde, 13 yaşındaki bir kıza cinsel istismar suçlamasıyla dava edildi.
İddia sahibi kadın, cinsel saldırının 7 Eylül 2000'de New York'taki Radio City Music Hall'da yapılan ödül töreni sonrası düzenlenen partide gerçekleştiğini söyledi.
İddiaları reddeden rapçi, avukatı Alex Spiro aracılığıyla davayı bozmak veya davacı kadının kimliğinin kamuoyuna açıklanmasını sağlamak için girişimlerde bulundu.
Ancak davanın hakimi, asıl adı Shawn Carter olan ünlü şarkıcının aleyhinde karar alarak, davacı kadına yargılamanın bir sonraki aşamasında anonimlik hakkı tanıdı.
ELLEN DEGENERES ÜLKEYİ TERK ETTİ
ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması halinde ülkeyi terk edeceğini söyleyen Sharon Stone, Cher ve Barbra Streisand gibi isimler hayatlarına kaldıkları yerden devam ederken, ülkeden ilk taşınan, ünlü komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres oldu.
Montecito'daki evini satışa çıkaran DeGeneres, İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswolds bölgesine yerleşti.
DeGeneres, İngiltere'deki evini seçimden önce satın aldı, ancak Trump'ın galibiyetinden duyduğu hayal kırıklığı sonrası ailesiyle birlikte ABD'yi terk etti.
MEGAN FOX DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAMİLEYKEN AYRILDI
Oyuncu Megan Fox, kendisinin dördüncü ama rapçi Machine Gun Kelly ile ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
Fox’un eski eşi Brian Austin Green’den 12 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşında üç oğlu var.
Machine Gun Kelly’nin ise eski eşi Emma Cannon'dan 15 yaşında bir kızı bulunuyor.
2020'nin sonlarına doğru ilişkilerini doğrulayan Megan Fox ile gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly, 2022'de nişanlanmıştı. Çift hakkında, aralık ayı başında, bir dargın bir barışık yaşadıkları ilişkilerini tam da bebek heyecanı yaşadıkları bir dönemde bitirdikleri haberleri çıktı. İkili, ayrılık haberi hakkında resmi olarak bir açıklama yapmasa da o tarihten beri birlikte görülmedi.
JUSTIN TIMBERLAKE GÖZALTINA ALINDI
ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, alkollü araç kullandığı için gözaltına alındı. Gözaltı fotoğrafı yayınlanan Timberlake, kısa süre sonra serbest bırakıldı.
ADELE SAHNELERE VEDA ETTİ
Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, belirsiz bir süreliğine sahnelere veda etti. Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, gözyaşları içinde "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" açıklamasını yaptı.
BLAKE LIVELY'DEN JUSTIN BALDONI'YE CİNSEL TACİZ DAVASI
Ünlü oyuncu Blake Lively, ‘Bizimle Başladı Bizimle Bitti’ (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve aynı zamanda filmin yönetmeni olan Justin Baldoni’ye karşı cinsel taciz ve itibarını yok etmeye yönelik bir kampanya yapıldığı iddiasıyla dava açtı.
KAİNAT GÜZELİ İLK KEZ DANİMARKA'DAN
Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) oldu. Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.