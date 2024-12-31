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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi - 31 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. İç bölgelerde sis ve pus görülürken, Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor. Çığ tehlikesi sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 07:34 Güncelleme: 31.12.2024 - 07:34
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        Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi
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        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 11°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 12°

        Antalya

        Güneşli 15°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 11°

        Gaziantep

        Güneşli 11°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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