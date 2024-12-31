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        Haberler Dünya Scholz'dan Musk'a eleştiri: Sosyal medya sahipleri ülkenin geleceğine karar veremeyecek | Dış Haberler

        Scholz'dan Musk'a eleştiri: Sosyal medya sahipleri ülkenin geleceğine karar veremeyecek

        Dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisi hakkındaki açıklamaları tartışma yaratmaya devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Musk'ı eleştirdi ve ülkesinde bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini, buna sosyal medya sahiplerinin karar veremeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:03 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:03
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        Scholz'dan Musk'a eleştiri
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini, buna sosyal medya sahiplerinin karar veremeyeceğini söyledi.

        Başbakan Olaf Scholz, geleneksel yılbaşı konuşmasında isim vermeden aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) öven sosyal medya platformu X'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk'ı eleştirdi.

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        Olaf Scholz, Almanya'da bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini vurgulayarak, "Buna sosyal medyanın sahipleri karar vermeyecek. Tartışmalarımızda bazen fikir ne kadar aşırı olursa, ilginin de o kadar fazla olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak Almanya'da bundan sonra ne olacağını belirleyenler en yüksek sesle bağıranlar değil, büyük çoğunluğu mantıklı ve düzgün insanlar olacak." ifadelerini kullandı.

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        Bu durumun, 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimler için de geçerli olduğunu dile getiren Scholz, "Bugün sizden ricam gidip oy vermenizdir. Dünyanın dört bir yanından baktığınızda, herkes özgür ve gizli seçimlerin ne kadar büyük bir başarı olduğunu biliyor." diye konuştu.

        MUSK'IN "ALMANYA'YI SADECE AfD KURTARABİLİR" AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

        Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

        Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

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        #almanya
        #Elon Musk
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