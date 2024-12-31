Scholz'dan Musk'a eleştiri: Sosyal medya sahipleri ülkenin geleceğine karar veremeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini, buna sosyal medya sahiplerinin karar veremeyeceğini söyledi.

Başbakan Olaf Scholz, geleneksel yılbaşı konuşmasında isim vermeden aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) öven sosyal medya platformu X'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk'ı eleştirdi.

Olaf Scholz, Almanya'da bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini vurgulayarak, "Buna sosyal medyanın sahipleri karar vermeyecek. Tartışmalarımızda bazen fikir ne kadar aşırı olursa, ilginin de o kadar fazla olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak Almanya'da bundan sonra ne olacağını belirleyenler en yüksek sesle bağıranlar değil, büyük çoğunluğu mantıklı ve düzgün insanlar olacak." ifadelerini kullandı.

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Bu durumun, 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimler için de geçerli olduğunu dile getiren Scholz, "Bugün sizden ricam gidip oy vermenizdir. Dünyanın dört bir yanından baktığınızda, herkes özgür ve gizli seçimlerin ne kadar büyük bir başarı olduğunu biliyor." diye konuştu.

MUSK'IN "ALMANYA'YI SADECE AfD KURTARABİLİR" AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.