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        Haberler Gündem 3. Sayfa İsmail Irmak, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!

        İstanbul'da, 10 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedenine, 20 gün sonra bir uçurumun altında ulaşıldı. Irmak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 07:43 Güncelleme: 31.12.2024 - 07:43
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        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
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        İstanbul Sultangazi’de, edinilen bilgilere göre 10 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınmayan İsmail Irmak (22) için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        DRONE İLE ARAMA YAPILDI

        DHA'daki habere göre ekipler 20 gündür Irmak’ı her yerde aradı. Sultangazi Taş Ocakları mevkiinde dronela arama çalışması başlatıldı.

        HAREKETSİZ YATAN KİŞİ BELİRLENDİ

        AFAD ekiplerinin arama yaptığı uçurumun altında drone kamerası kullanılarak 1 kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.

        EKİPLER 120 METRE AŞAĞI İNDİ

        Yaklaşık 120 metre aşağı inen kurtarma ekibi uçurumda bulunan cesedin İsmail Irmak'a ait olduğunu tespit etti.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE SAPTANACAK

        Irmak’ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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        #İsmail Irmak
        #Son dakika haberler
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