2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?

Teraziler bu yıl kendi hayatlarını değiştirecekleri, kimlerle muhatap olmaları gerektiğini öğrenmeleri gereken bir yılda. Bu yıl her şey onların karşı kutbunda gerçekleşiyor. Müdahale edemedikleri, bir şekilde beklemek zorunda kaldıkları bir yıl olabilir. O nedenle hayatlarının kontrolünü kaybettiklerini düşünebilirler. Balık-Başak aksındaki tutulmalar Terazilerin 12. ve 6. evinden geleceği için sezgilerine güvenirlerse, iç bilincine dönerlerse hayatın kontrolünün ellerinden akıp gitmediğini, her şeyin bir zamanı olduğunu fark edecekler. Ancak Teraziler için keyifli ve güzel zamanlar var. Özellikle Jüpiter, haziran ayı sonrasında onların kariyer ve hedef alanlarına gireceği için takdir ve onay alacaklar. Hedeflerinde manipülasyona uğradılarsa desteklenme zamanı gelecek. Kendi hedeflerini daha iyi ortaya koyabilecekler. Aşk ve ilişkilere gelecek olursak; önlerinde 18 yıllık bir zaman var. Teraziler büyük sevgiler, aşklar yaşayabilir ama her şeyin büyük olması krizler doğurabilir. İstikrarlı ve temeli sağlam bir ilişki kurmak isteyen, ilişkide sürdürülebilirliğe önem veren Teraziler bu süreçte zorluk yaşayabilir. O nedenle tutkulu bir aşk yerine anlaşmaya dayalı, sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişki yakalamalılar. Teraziler zaten şu an aşk yerine işi düşünmeleri gereken bir zaman diliminde. İşini aşkla yapabilme potansiyelleri çok yüksek bir yıl onları bekliyor.