2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
2024 yılının bitimine saatler kala merak edilen konulardan biri de astroloji ve burçlar! Peki gökyüzü 2025 yılı için neler söylüyor? 2025'te burçları neler bekliyor? Türkiye ve dünyada hangi konu ve temalar ön planda? Deneysel astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, 2025 yılı burç yorumlarını, yılın 'en'lerini, Türkiye ve dünyayla ilgili astrolojik öngörülerini Haberturk.com'dan Bilge Tunçer ile paylaştı
2024 yılının sonuna gelirken, yeni yıl umut ve heyecan yaratıyor. Peki, 2025 burçlara neler getirecek? Astrolojik açıdan ülkemizde ve dünyada hangi konular ön plana çıkacak? Hangi burçlar bu yılın en şanslıları arasında? Deneysel astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, 2025 yılına dair öngörülerini ve yıllık burç yorumlarını Habertürk’ten Bilge Tunçer’le paylaştı.
2025 yılında ülkece ilginç bir zamana giriyoruz. Çünkü Satürn’ün en tepemizde olduğu bir zamandayız ve bunların hepsi bize çok önemli dinamiklerin gerçekleşeceğini ifade ediyor. 2025, artık hiçbir şeyin eskisi gibi yerinde kalmayacağı, hala belirsizliğini koruyan bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu yılda çok fazla gezegen burç değiştiriyor. Çok fazla gezegen geçişi, çok fazla bilinmeyen demek. Belki de hiç karşılaşmadığımız konu ve temalarla karşılaşabiliriz.
Ancak belirli görevlerle burada olduğumuzun bilinciyle ilerlersek yıl daha da kolaylaşır diye düşünüyorum.
2025 teknoloji, yenilik ve değişimin vurgulandığı bir zaman. Savaş teknolojilerinin ön plana çıktığı ve maalesef ki bu teknolojilerin finans tarafıyla da bağ kurduğu bir dönem.
Öte yandan “tüh” ya da “vah” dediğimiz bütün olaylar, ilerleyen zamanlarda “Biz bunu neden yapmıyormuşuz”a dönüşebilir. 2026 yılı boyunca bunu gözlemleyeceğiz ama 2025 bunun bir geçiş aşaması olacak.
İnsanların spiritüel ve mistik konularda daha bilinçli bir yaklaşım içerisinde olacaklarını da düşünüyorum.
Bu süreçte yeni olanı, hiç akla gelmeyeni deneyimlemek ön planda olacak. Neptün gezegeni kripto dünyasını, borsayı çok fazla anlatıyor. Maddi konudaki değerlerde yeni algıların oluşacağını düşünüyorum. Ama bu çok uzun bir sürece yayılacak.
Bir de entelektüel, akılcı zeka, düşünceler, hitabet, bilgiye ulaşma konularında çok farklı dinamikler göreceğimizi tahmin ediyorum. Özellikle de hareket etme kabiliyetine odaklı her türlü sektörü bunun içine katabiliriz. Seyahat, taşımacılık, gümrük, eğitim, medya ve yayıncılık konuları, Uranüs-İkizler döneminde çok daha fazla aktif ve hareketli bir durumda olacaklar.
Bir de eski genetikçi olarak MRNA aşılarıyla ilgili çok farklı bir yöne doğru gideceğimizi söyleyebilirim. Kendilerini bilime adamış bilim insanlarıyla da karşı karşıya gelebiliriz.
THE ECONOMIST DERGİSİNİN KAPAĞININ EN ÜSTÜNDE YER ALAN SATÜRN GEZEGENİ NE ANLATIYOR?
2025 yılında Satürn gezegeninin ön planda olacağını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki The Economist dergisinin 2025 kapağının en başında ilginçtir ki Satürn gezegeni var ve Satürn’den öğrenmemiz gereken çok şey bulunuyor. Bence bu gezegen kısıtlılık, depresyon ve engeli işaret ediyor ama sonunda da mükafat getiriyor. Çünkü önümüzde bir duvar, engel varsa arkasında bizi bir hediye bekliyordur. Dergide Satürn’ün bulunması ekonomik buhranla karşı karşıya geleceğimizi anlatıyor olabilir ama farklı mistik tarafları da olduğunu düşünüyorum.
Satürn gezegeni, direnç göstermemizi, sınırlarımızı belirlememizi ister. Satürn sistem kurar. Ve astrolojiye göre dünyada yeni bir sisteme ihtiyaç var gibi gözüküyor. Dolarizasyon üzerine ilerleyen ekonomik döngü bulunuyor ve bunu artık değiştireceğimiz bir yıl olabilir.
Satürn’ün bir başka konusu da emlak ve konut piyasaları. Bu konularda önemli değişimler ve gelişmelerin olabileceğini düşünüyorum. Türkiye genelinde değil ancak 2026 dünyada emlak piyasalarının bir anlamda dip yapacağı bir zaman. Türkiye’de 2025’te ihtiyaç ya da emlak kredileri gibi konularda iyileştirmeler de yaşanabilir. Bunun yanında yeni paraların da basılabileceğini düşünüyorum.
TUTULMALARDAN NASIL ETKİLENECEĞİZ?
Eylül 2024 itibariyle Balık-Başak aksında tutulmalar başladı. Bu her tutulma gibi normal bir durum ancak Türkiye’nin Balık-Başak aksında düğümleri var. Bu da ülkemizin tutulmalardan çok etkileneceğini gösteriyor.
Balık-Başak “Az olanı tamamlama fazla olanı atma” enerjisi barındırıyor. Sadece ülkece değil, kendi içimizde de bu yıl az olanı tamamlamamız, fazla olanı da atmamız gerekiyor. Örneğin fazla arkadaşlar, fazla kilolar, fazla eşyalar…
Ülkemiz yurt dışında söz sahibi olacak. Çok iyi ve stratejik hamleler yapmamız gerekiyor. Çünkü Satürn en tepemizde dolaşıyor. Satürn’ü 10. evde ya da en tepede doğan kişiler başarıyı geç de olsa nihayet alır. Çünkü başarılı olmadan bu dünyayı terk etmek istemezler açıkçası. Biz de ülkece böyle bir dönemdeyiz. Ama özellikle 2025’in Haziran’ı ve sonrasında daha fazla takdir ve başarı gözüküyor.
BU YILIN EN ÖZEL BURÇLARI
Bu yılın Koç, Aslan ve Yaylar için çok özel olduğunu söylememiz gerekiyor. 9 yıldır hayatlarında neleri tamamlamak istiyorlarsa başaracaklar. Yengeçler ve Oğlakların da bir anlamda fırsatları değerlendirmeleri gereken bir yıl olacak.
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR?
Koç ve yükselen Koç burçları, bu yıl kendi varlıklarını ortaya koyabilmeleri için güzel bir zamanda. Ne isteyip ne istemediğini bilen Koçlar hedeflerini yakalayabilirler. Bunun için birazcık ne istediklerini bilmeye odaklanmaları gerekiyor. Ama bir yandan da isteklerini evren hazırlamamış olabilir. Örneğin çevreleri, aileleri, ekonomik konjonktür hedefleri için hazır olmayabilir. Beklemeleri gerekse de vazgeçmesinler. 2026 yılı için bugünden ekip biçsinler. Aşk konusunda geçmişteki küskünlük ve kırgınlıklarını yeniden yaşayabilirler. Özellikle 2 Mart civarı bu konular için çok önemli. 6 Haziran’a kadar geçmişteki aşklarla ilgili motivasyon sahibi olabilirler. Sağlık konularında diyet gibi irade kontrolü gerektiren durumlarda verimli zamanlar yakalayacaklar.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR?
Boğa ve yükselen Boğa burçları tamamıyla destek alacakları bir yılda. Mayıs ve temmuz ayları Boğalar için kırılma noktaları. Aslında hepimiz için maddi ve finansal anlamda kırılma noktası. Ama Boğa burçlarının bu aylara birazcık daha önem vermesi gerekiyor. Bir parantez açmak gerekirse 12 ev, gizli kapalı, geride kalmış, bilemediğimiz, ön plana çıkartamadığımız ve yabancı olduğumuz alanları anlatır. Ama astrokartografiye göre 12. evin bir yandan da sihri bulunuyor. Daha önce yabancı olunan bir yere gidilip, farklı deneyimlerin yaşanması halinde 12. ev, 1. ev gibi çalışıyor. Boğa burçları kolay kolay değişime yanaşmasa da birçok konu Boğaların hayatında 12. evde cereyan edeceği için yeni deneyimler konusunda daha çok desteklenebilirler. Denemedikleri bir yemek, gitmedikleri bir ülke ya da hiç o şekilde düşünmediği konular Boğalar için kurtarıcı olacak. Değişim, onlara yarayacak. Ortamını iyileştiren Boğa burçları kendi hayatlarında iyiliği güzelliği yakalayabilecekler. Aşk ve ilişkilerde, belki hayal kırıklıkları, platonik aşklar, saklı kalan duygular ön planda gözüküyor. Boğaların her şeyin rayına gireceğine inanmalarında, "Konuşamasak da ben karşımdakini anlıyorum" demelerinde fayda var. Zira duygular her zaman karşılıklıdır ama düşünceler farklıdır. Boğalar bu yıl düşünceleri değil de duyguları kovalamalılar.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI 2025’TE NELER BEKLİYOR?
İkizler ve yükselen İkizler burçları için para ve kaynak ön planda! Onlar için tamamıyla paranın akacağı bir yıl olabilir. Zira İkizlerin finansal konuda en şanslı burçlardan biri olacağını söyleyebiliriz. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra İkizler ve yükselen İkizler burçları çok daha iyi bir hale gelecek. Fakat burada emek gösteren, dilediği konuda başarılı olacağım diyen İkizler burçları mükafatlandırılacaklar. Başarılar ve takdirler geç de olsa gelecek. Aşk ve ilişkiler kısmındaysa arkadaşlık çevreleri değişiyor. Uzun süredir görüşmedikleri, hasret duydukları insanlar varsa da onlarla iletişime geçebilir. Çalışma ortamı veya arkadaşlıklarında değişimler söz konusu olabilir. Haksız yere işten çıkartılan, sıkıntılar yaşayan özellikle kadın ve kadın figürleri haklarını geri aldıklarına şahit olabilirler. İkizler burçlarının daha çok sivil toplum kuruluşlarına, sosyal mecralara vakit harcamaları gerekiyor. Bu sayede kendilerini daha şefkatli ve merhametli hissedecekler.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?
Yengeç ve yükselen Yengeç burçları bu yıl belki de yılın en şanslılarından. Çünkü bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter, 12 yılın ardından Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Sevgili Yengeçlerin 12 yıl önceki, yani 2013'teki hallerini düşünmeleri gerekiyor. Çünkü benzer durumlar yaşayabilirler. Hazirana kadar kültürel hayat planlarını çeşitlendirip değiştirecekleri bir yıl onları karşılayacak. Yurt dışı, yabancı yerler, seyahatler, akademik konular ön planda olacak. Haziran ve bilhassa da temmuz sonrası daha çok kariyerde yapılanmaya gidecekler. Öte yandan uzun vadeli planlar yapmamalarında fayda var. Zira hedef koydukları yerde gezegenler sabit durmayacak, girip çıkacaklar. Arkadan dönen işler, gizli kapaklı süreçler 2024 yılında sıkıntılıydı. Kısmetleri, mirasları, alacakları sanki başka yerlerde kaldı. Ancak haziran ve sonrası kısmetlerinin karşılığını alacaklar. Aşkları ise daha çok iş olacak. Hedef ve kariyer odaklı ilerleyecekler. Bekar Yengeçler evlenebilecek. Ancak yeni biriyle değil de var olan kişiyle evlilik yoluna girme potansiyelleri bulunuyor.
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?
Aslanlar ve yükselen Aslan burçları maddi konular ve parasal konularda neler yapacaklarını, son 2- 2 buçuk yıldır zorlanarak anladılar. Şimdi emeklerinin karşılıklarını alacakları zaman geliyor. Ufuklarını genişleten, daha farklı alanlarla ilgilenen Aslanlar güzel sonuçlar alacak. Hiç denemedikleri bir iş yapan, bulunmadıkları bir ortamda yer alan, perspektiflerini genişleten Aslanlar ödüllendirilecek diyebiliriz. Aslanların belki yurt dışından, belki de hiç tanımadıkları bir ortama girmekten korkmamaları gerekiyor. "Bu konuda yetenekli değilim" demesinler, çünkü Aslanın aslında her şeye yeteneği var. Biraz araştırma ve merakla hiç bilmedikleri bir ortamda çok farklı fırsatlar yakalayabilirler. Bu yıl bütün gezegenler, motivasyon alanlarını güzel bir açıyla görecek. Hak, hukuk, adaletle ilgili zorluk yaşayan Aslanlar varsa bu konularda farklı durumlarla karşı karşıya kalabilirler ama mayıs ayına kadar biraz dikkatli olmak lazım. Mayıs ayına kadar avukatlık ve mahkeme gibi işlerde yeni ortaya çıkan bir durum olursa zorluk yaşayabilirler. Bu yıl ayrıca kendi hayatlarını yeniden inşa edebilecek doneler yakalayabilirler. Aslanlar çok mükemmeliyetçidir. Kolay kolay kaybetmeyi göze alamazlar. Ama bu yıl ufak denemeler yapıp risk alabilirler.
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?
Başak ve yükselen Başak burçlarının ise Aslanların aksine riskten uzak durmaları gereken bir yıl. Özellikle maddi ve parasal konularda dikkatli davranmalarında fayda var. Yeni sistemler geliştirmek, bütçelerini düzenlemek zorunda kalabilirler. Fakat bu aslında onlar için çok sıkıntı yaratacak bir alan değil. Çünkü Başaklar, bütçe yönetimini zaten biliyorlar. Onlar için ameliyatlar sağlık problemleri, para çıkışları, miras, ortak gelirler, ortak kazançlar, bir şeyi farklı yapabilme enerjisi ön planda. Aslında az olanı tamamlamak, fazla olanı atmak tam da Başak burcuna uyuyor. Bazı şeyleri tamamlayabilmek için bazı şeyleri parçalayacaklar. Örneğin büyük borçların altına girdilerse, ufak ödeme planları oluşturabilirler. Elde ettikleri kazancın yönü farklı bir yöne gidebilir. Aşk ve ilişkiler konusunda da canları biraz sıkılabilir. Ama arkadaşlık ve sosyal ilişkilerde iyiler. Sevdikleriyle bire bir kaliteli bir zaman geçiremiyorlar ya da bekarlarsa sosyalleşmelerinde fayda var. Farklı yerlerde, aile ziyaretlerinde sosyalliğe önem verirlerse sağlıklı ilişkiler kurma konusunda da başarılı olacaklar diyebilirim. Balık-Başak aksındaki tutulmalar, bu yıl onları çok ilgilendiriyor. Tutulmalar nedeniyle hayatlarında önemli değişim ve dönüşümler olabilir. 2025'ten 9 ve 18 yıl evvelini düşünsünler. Hayatlarında o yıllarda ne değiştiyse bu konular tekrar karşılarına çıkabilir. O nedenle tutulma zamanlarında radikal değişikliklere gidebilirler.
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?
Teraziler bu yıl kendi hayatlarını değiştirecekleri, kimlerle muhatap olmaları gerektiğini öğrenmeleri gereken bir yılda. Bu yıl her şey onların karşı kutbunda gerçekleşiyor. Müdahale edemedikleri, bir şekilde beklemek zorunda kaldıkları bir yıl olabilir. O nedenle hayatlarının kontrolünü kaybettiklerini düşünebilirler. Balık-Başak aksındaki tutulmalar Terazilerin 12. ve 6. evinden geleceği için sezgilerine güvenirlerse, iç bilincine dönerlerse hayatın kontrolünün ellerinden akıp gitmediğini, her şeyin bir zamanı olduğunu fark edecekler. Ancak Teraziler için keyifli ve güzel zamanlar var. Özellikle Jüpiter, haziran ayı sonrasında onların kariyer ve hedef alanlarına gireceği için takdir ve onay alacaklar. Hedeflerinde manipülasyona uğradılarsa desteklenme zamanı gelecek. Kendi hedeflerini daha iyi ortaya koyabilecekler. Aşk ve ilişkilere gelecek olursak; önlerinde 18 yıllık bir zaman var. Teraziler büyük sevgiler, aşklar yaşayabilir ama her şeyin büyük olması krizler doğurabilir. İstikrarlı ve temeli sağlam bir ilişki kurmak isteyen, ilişkide sürdürülebilirliğe önem veren Teraziler bu süreçte zorluk yaşayabilir. O nedenle tutkulu bir aşk yerine anlaşmaya dayalı, sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişki yakalamalılar. Teraziler zaten şu an aşk yerine işi düşünmeleri gereken bir zaman diliminde. İşini aşkla yapabilme potansiyelleri çok yüksek bir yıl onları bekliyor.
AKREP VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?
Akrep burçlarının bu yıl sağlık konusuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Günlük sorumlulukları rutin işleri çok fazla değişecek. Evcil hayvanlar sahiplenebillir, hayvan haklarıyla ilgili mücadelelerde yer alabilirler. Evcil hayvanları varsa onlarla ilgili sorumlulukları artabilir. Hayatındaki sorumlulukları bir hayli çoğalıyor. Kötü alışkanlıkları terk etmek, güzel alışkanlıklar kazanmak için pozitif bir yıl onları bekliyor. Akrepler, sezgileri de kuvvetli olduğu için sevdikleri insanlar arasında arabulucuk görevi üstlenmeyi severler ancak bu yıl bu konulardan biraz uzak durmalarında fayda var. Herkese destek vermek yerine biraz da kendilerini ön plana koymaları gerekiyor. Bu süreçte kimlerin onlara yardımcı olacaklarını öğrenmek konusunda güzel bir zaman. Gizli ilişkileri olan Akrepler varsa çok zorlanacaklar. Bunun dışında yeni aşklara yelken açılabilme potansiyeli var. Maddi konuda zaten zorlandıkları bir yıl yaşadılar. Borçlardan, ödeneklerden birazcık kurtuluyorlar. Haziran ve sonrasında maddi konuda birazcık daha rahatlayacaklar.
YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?
Yayların yönetici gezegeni Jüpiter, burç değiştiriyor ve bu durum onlar için farklı bir zaman dilimi başlatıyor. Burç değişimlerine dikkat etmekte fayda var. Daha önce dediğimiz gibi Koç, Aslan ve Yay burçları için özel bir dönem başlıyor. Bu yıl Merkür retroları da tamamen ateş burçlarında gerçekleşecek. Uzun süredir aşk ve ilişkilerle ilgili sıkıntı yaşayan Yaylar, önemli değişimler nedeniyle zorlanmıştı. 2022'den itibaren çok önemli bir döngü içerisinde olan Yaylar, şimdi kendi hayatlarını yeniden kurgulamaya başlıyorlar. İlişkilerindeki sorunları düzelttiklerinde iş konularında, işteki sorunları aştıklarında ise ilişkilerde zorluk yaşayan Yay burçları artık bu döngüyü dengelemek için uygun bir zamanda. Ancak bu dönemde ufuklarını genişletmeleri ve sabit kalmamaları gerekiyor. İş veya hedef değişikliğine direnç göstermemeliler. Kendi kararlarını daha bağımsız bir şekilde almaları ve hedeflerinde çok katı kurallara bağlı kalmamaları gerekiyor. Yay burcunun esnek yapısı bu noktada onlara yardımcı olacak. Farklı alanlara yönelirlerse hayatlarında çok güzel kazançlar elde edebilirler. Ortak kazanca dayalı işler yapan Yaylar için, haziran ayı ve sonrası dikkat çekici olacak. Bu durum 12 yıl önce yaşanmıştı. Sevgili Yaylar, o dönemde neler olduğunu hatırlayıp benzer senaryolara hazırlıklı olabilirler. Ama baktığımız zaman pek de kolay geçmeyecek gibi duruyor. Öte yandan ortak kazanca dayalı projeler ve başkalarıyla birlikte yürüttükleri işlerden güzellikler elde etme potansiyelleri yüksek. Bu nedenle, tek başlarına ilerlemek yerine ortak çalışmalara yönelmelerini tavsiye ederiz.
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?
Oğlak burçları, ev ve mahrem alanlarında önemli değişimler yaşayacaklar. Aidiyet kavramı bu yıl Oğlaklar için çok önemli bir hale gelecek. Örneğin, "Ben bu şirketin bir çalışanı olmaya ait miyim?", "Ben bu kanalın bir sunucusu olmaya ait miyim?" gibi sorular bu yıl daha fazla sorgulanacak. Aidiyet kavramını derinlemesine düşünmeleri gereken bir yıl olacak. Bu süreçte, kendilerine ait mahrem alanlar yaratmaya yönelecekler. Ancak sürdürülebilirlik bu dönemde kolay sağlanamayabilir. Ailelerinde çok farklı durumlar ortaya çıkabilir. Ev taşıma veya değiştirme gibi konulardan bir anda farklı gündemlere geçiş yapabilirler. Ancak aidiyetlerini bulan Oğlaklar, hayatlarında çok daha güçlü adımlar atacaklar. Daha iyi hedefler koyacak, nereden para kazanacaklarını, hangi ilişkilere yatırım yapacaklarını ve hangi süreçleri değerlendirebileceklerini net bir şekilde görecekler. Geçtiğimiz yıl Jüpiter, İkizler burcundaydı ve Oğlakların sağlık ve hastalık tarafında etkiler yarattı. Ancak bu yıl, bu sorunların çözümüyle karşılaşabilecekleri bir dönem olacak. Haziran ayı itibariyle onları mutluluk, bolluk, güzel yerler bekliyor olacak. Bu yıl, karşılarına çıkan insanlardan ve olaylardan daha pozitif etkiler alacaklar. Daha umut dolu ve "Hallederiz, yaparız" diyen kişilerle karşılaşacaklar. Aşka ve ilişkilere gelirsek, aile onayı Oğlaklar için çok önemli. Oğlaklar genelde "Tek olsun, ömürlük olsun" anlayışına sahip oldukları için, ilişkilerinde aile onayıyla ilgili birazcık dikkat etmeliler. Evli Oğlaklar, eşleriyle kaliteli vakit geçiremeyebilirler. Bu nedenle, evli olanların, varsa çocuklarına rağmen, eşleriyle baş başa vakit geçirmeye özen göstermelerini önerebiliriz.
KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?
Kovalar çok ilginç bir zamana geçiş yaptı. Plüton'un Kova burcuna geçişi, önceki yıllarda sıkça konuştuğumuz bir etki ve bu yıl Plüton'un etkisini daha yoğun hissedecekler. Geçen yıl sadece bir göz kırpma gibi hissedilen bu etki, 2025 yılında artacak. Bu durum, yeniden doğma enerjisini beraberinde getiriyor. Hayatlarına küllerinden yeniden doğma ve kabuklarını yenileme enerjisi katacak. Kovaların bu yıl öncelik verdiği konuları daha derinlemesine düşünmesi gerekecek. Bir karara varmadan önce her şeyi enine boyuna değerlendirmeli ve aldıkları kararların topluma ve sisteme faydası olup olmadığını sorgulamaları önem kazanacak. Ancak bu durumu korkutucu bir senaryo olarak görmemek gerekiyor. Bu yıl çok fazla destek alacaklar, büyük sıkıntılar yaşamayacaklarını söyleyebiliriz. Bu yıl fikirleri, düşünceleri ve kiminle iletişim kurdukları önem kazanacak. Yakın çevreleri, kardeşleri ve bu kişilerle olan ilişkileri, eylem planlarında önemli rol oynayacak. Kovaların gelir kaynaklarının yönü değişmeye başlayacak. Bu nedenle borç ve harcamalar konusunda dengeli bir plan izlemelerini tavsiye ederiz. Mart ve eylül ayları, maddi konularda özellikle dikkat edilmesi gereken zamanlar olacak. Ayrıca 2025 yılına Mars retrosuyla giriyoruz. Retroda, Kovalar sağlık konusunda dikkatli olmalılar. Check-up veya tahlillerle hastalıklara ve rahatsızlıklara karşı önceden önlem almalarını önerebiliriz.
BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARINI 2025'TE NELER BEKLİYOR?
2025, Balık burçları için dönüşüm yılı. Pek çok Balık burcu, "Her yıl 'dönüşüm' diyorsunuz ama ben hala aynıyım, hiçbir şey değişmiyor" diye düşünüyor olabilir. Bu düşüncede haklılar; değişim kolay bir süreç değildir ve çoğu zaman sabır gerektirir. Ancak Balık burçlarının bu yıl gerçekten büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl, Balık ve Başak ekseninde gerçekleşecek tutulmalar, Balık burçlarını yakından ilgilendiriyor. Eylül ayında başlayan bu süreç, önemli değişimlere işaret ediyor. Bu değişimler başta ürkütücü görünse de, zamanla olumlu etkilerini görmeye başlayabilirler. 2013 yılına, 9 ve 18 yıl öncesine bakarak dersler çıkarabilirler. Maddi konular bu yıl öne çıkıyor. Harcamaları kontrol altında tutmalı ve boş yere sözler vermekten kaçınmalılar. Bununla birlikte, sahne sanatları, kurgu, muhasebe gibi alanlarda çalışan Balık burçları için finansal anlamda şansın artacağı bir yıl olacak. Hizmet sektöründe çalışanların da fazla kazanç elde edebileceğini söyleyebiliriz. Balıklar hep 'ağlak' diye anlatılsa da çok zekidir. Ama kimsenin görmediği şeyi gördükleri için zeka önemli bir karmik sınavdır aslında. Kestirme yollara, kazançlara kafaları çalışabilir. Kolay yoldan başarı elde etmek yerine, yasal ve etik değerlere uygun bir yol izlemeyi tercih etmek gerekiyor. Özellikle haziran ve sonrası kumar risklerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yanında varsa çocuklarının başarılarına şahit olabilirler. Hazirandan sonra KPSS gibi önemli sınavlardan yana şanslılar. Bu yıl Balık burçlarının aşk hayatında maddiyata dayalı ilişkiler öne çıkabilir. Bu durum, duyguların eksik kaldığı bir ortam yaratabilir. Maddi unsurlara dayanan bir bağlantının, çabayla tutku dolu bir aşka dönüşme potansiyeli var. Bekar Balıklar için bu yıl, emek verdikleri bir alandan aşk doğabilir.
2025 YILININ EN ŞANSLI BURÇLARI…
Yılın ilk yarısına kadar İkizler, yılın ikinci yarısından itibaren Yengeç burçları yılın en şanslısı diyebiliriz.
Aşk ve ilişkilerde, ateş elementinden Koç, Yay ve Aslanı düşünebiliriz. Bu burçlar özellikle geçmiş ilişkilerdeki şanssızlıklarıyla ilgili şans yakalayabilirler. Mayıs ayına kadarki süreçte hataları konusunda düzenleme yapabilir, sonraki süreçte aşkı yakalayabilirler.
Kariyerde Balık, Başak, Yay ve İkizler burçları için çok fırsat var.
Parasal konularda ise Oğlak ve Yengeçleri sayabiliriz.