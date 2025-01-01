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        Haberler Gündem Güncel 2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı | Son dakika haberleri

        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı

        2025 ile birlikte yeni yıl bebeklerini de karşıladık. Van'da, İstanbul'da, Adana'da, Kocaeli'de ve Malatya'da yılın ilk bebekleri dünyaya geldi. Adana'da geçtiğimiz senelerde ikiz bebeklerini 27 haftalıkken kaybeden aile, 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen evlatlarıyla büyük sevinç yaşadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.01.2025 - 01:12 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:12
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        VAN'DA EYMEN BEBEK DOĞDU

        Van'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Eymen" ismi verildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2025 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Hüsna ve Muhammed Emin Özdemir çiftinin bebeğine Eymen ismi verildi.

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        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, 2024 yılında olduğu gibi yeni yılda da sağlık hizmetlerinin devam ettiğini belirtti.

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        Sağlık çalışanlarının yeni yıla işlerinin başında girdiğini ifade eden Sarıkaya, "Yeni doğan bebeklerle yeni yılımızı kutladık. İlimizde doğurganlık hızı yüksek olduğu için her sene yeni bebeklerimizle yeni yıla giriyoruz. Hastanemizde ilk doğan bebeğe bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyoruz. Ailesiyle beraber sağlıklı, huzurlu ve uzun yıllar geçirmesini diliyoruz." dedi.

        Yeni yıla mutlu girdiğini dile getiren baba Özdemir ise, "Bebek sahibi olmak isteyenlere Allah bu mutluluğu nasip etsin. Güzel bir duygu." diye konuştu.

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        ADANA'DA DAHA ÖNCE BEBEKLERİNİ KAYBEDEN AİLE 2025'TE YENİ BEBEKLERİNİ KARŞILADI

        Adana’nın Kozan ilçesinde Tuğba Karahan ve Sedat Karahan çifti, geçtiğimiz senelerde 27 haftalıkken ikiz bebeklerini kaybetti. Büyük bir üzüntü yaşayan aile, her şeye rağmen yeniden hayata tutundu ve Tuğba Karahan tekrardan hamile kaldı. Akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan Tuğba Karahan, 00.03’te normal doğum yaparak 3 kilo 600 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi.

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        Kızlarına Asya ismini veren aile, büyük bir sevinç yaşadı.

        Hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İrem Hatipoğlu, bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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        GAZİANTEP'TE ÖKKEŞ BEBEK DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI

        Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi. Nazlı-Cuma Suyabatmaz çiftinin erkek bebeğine Ökkeş ismi konuldu.

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        Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi'nde saat 00.02'de dünyaya gözlerini açtı. Yeni yılın ilk bebeği Nazlı ve Cuma Suyabatmaz çiftinin 6. çocuğu olan Ökkeş bebek oldu.

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        3 kilo 600 gram ağırlığındaki Ökkeş bebeğe hastane başhekim tarafından altın ve hediye verildi.

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        İSMİNE HENÜZ KARAR VEREMEDİLER

        Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği, 2 kilo 580 gram ağırlığında dünyaya geldi. Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu.

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        Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

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        Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, normal yoldan dünyaya gelen bebeğin ailesiyle sağlıklı yıllar geçirmesini diledi.

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        AHSEN BEBEK, MALATYA'DA DOĞDU

        Malatya'da 2025 yılının ilk bebeği 00.08'de dünyaya geldi. Gülçiçek ve Ramazan Dalhançer çiftinin, 3'üncü kızı olarak dünyaya gelen bebeğe 'Ahsen' ismi verildi.

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        Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Saat 00.08'de 2 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen bebeğe ailesi 'Ahsen' ismini verdi. Sağlıkla bebeklerini kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını belirten anne Gülçiçek Dalhançer, "3'üncü çocuğum. Yeni yılda sağlıkla dünyaya geldi. Kızıma inşallah 'Ahsen' ismini vermeyi düşünüyorum" dedi.

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        İtfaiye eri olan baba Ramazan Dalhançer (33) 11 yıldır evli olduğunu ifade ederek, "Bu 3'üncü kızım. Yeni yılda hayırla geldi kızım. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olur. 3 kız çocuğuna sahip olmak çok güzel bir duygu. Yeni yılda barış huzur diliyorum" diye konuştu.

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