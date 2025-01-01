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        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yeni yılın ilk gününde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 08:29 Güncelleme: 01.01.2025 - 08:29
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        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        PUS VE SİSE DİKKAT

        Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Yılın ilk günü illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle olacak:

        ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 11, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 15, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 12, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 13, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 10, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 6, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 13, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 13, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 15, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS: 4, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 13, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 15, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 12, Parçalı ve az bulutlu

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        ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 11, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 12, Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT: 10, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 11, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: -3, Parçalı bulutlu

        KARS: 1, Parçalı bulutlu

        MALATYA: 8, Parçalı bulutlu

        VAN: 3, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 11, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 11, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve az bulutlu

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