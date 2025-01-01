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        Haberler Spor Transfer Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu! - Futbol Haberleri

        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!

        Lyon'dan Mikautadze için girişimler yapan Galatasaray, Gürcü futbolcunun alternatifini Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılı kulüp Stuttgart'ın 22 yaşındaki 10 numarası Enzo Millot'yu da gündemine aldı

        Giriş: 01.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:59
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        Devre arası transfer döneminde biri bonservisle toplam üç transfer yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar kaynağı hücum hattına ayırdı.

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        Dries Mertens'le gelecek sezon için yola devam etmeyi düşünmeyen Cimbom bu bölge için de çalışmalara başladı.

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        Dries Mertens'le gelecek sezon için yola devam etmeyi düşünmeyen Cimbom bu bölge için de çalışmalara başladı.

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        Galatasaray, Stuttgart'ın 22 yaşındaki 10 numarası Enzo Millot'yu gündemine aldı.

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        Paulo Dybala'nın 2,5 yıllık maliyetinin 25 milyon Euro'yu bulması nedeniyle gaza basan sarı-kırmızılılar bu kaynağı gelecek yatırımı olarak kullanmayı planlıyor.

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        Mikautadze için Lyon'a yaptığı 17 milyon Euro'luk teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar Fransız kulübünün kapısını bir kez daha çalacak.

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        Cimbom Gabriel Sara transferinde olduğu gibi uzun vadeli ödeme planı ve bonuslar içeren bir teklif daha yapmayı planlıyor.

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        Galatasaray, Mikautadze için Lyon'un inadını kıramaması halinde ise Stuttgart'ın 22 yaşındaki Fransızına yönelecek.

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        Millot'nun yaz aylarında serbest kalma bedeli 18 milyon Euro..

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        Cimbom, Alman ekibini bu bedeli devre arasında ödeyerek ikna etmeyi planlıyor.

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        Fransa'nın Olimpik Milli Takımı ile 2024 Oyunları'nda ikincilik madalyası elde eden Millot'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıp bakmadığı ise şu an için bilinmiyor.

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        Stuttgart ile harika bir sezon geçiren Millot, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 gol attı 3 golün asistini yaptı.

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