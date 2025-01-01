Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
Lyon'dan Mikautadze için girişimler yapan Galatasaray, Gürcü futbolcunun alternatifini Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılı kulüp Stuttgart'ın 22 yaşındaki 10 numarası Enzo Millot'yu da gündemine aldı
Devre arası transfer döneminde biri bonservisle toplam üç transfer yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar kaynağı hücum hattına ayırdı.
Dries Mertens'le gelecek sezon için yola devam etmeyi düşünmeyen Cimbom bu bölge için de çalışmalara başladı.
Dries Mertens'le gelecek sezon için yola devam etmeyi düşünmeyen Cimbom bu bölge için de çalışmalara başladı.
Galatasaray, Stuttgart'ın 22 yaşındaki 10 numarası Enzo Millot'yu gündemine aldı.
Paulo Dybala'nın 2,5 yıllık maliyetinin 25 milyon Euro'yu bulması nedeniyle gaza basan sarı-kırmızılılar bu kaynağı gelecek yatırımı olarak kullanmayı planlıyor.
Mikautadze için Lyon'a yaptığı 17 milyon Euro'luk teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar Fransız kulübünün kapısını bir kez daha çalacak.
Cimbom Gabriel Sara transferinde olduğu gibi uzun vadeli ödeme planı ve bonuslar içeren bir teklif daha yapmayı planlıyor.
Galatasaray, Mikautadze için Lyon'un inadını kıramaması halinde ise Stuttgart'ın 22 yaşındaki Fransızına yönelecek.
Millot'nun yaz aylarında serbest kalma bedeli 18 milyon Euro..
Cimbom, Alman ekibini bu bedeli devre arasında ödeyerek ikna etmeyi planlıyor.
Fransa'nın Olimpik Milli Takımı ile 2024 Oyunları'nda ikincilik madalyası elde eden Millot'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıp bakmadığı ise şu an için bilinmiyor.
Stuttgart ile harika bir sezon geçiren Millot, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 gol attı 3 golün asistini yaptı.