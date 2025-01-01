Bülent Şakrak, yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kırman ile aşk yaşadığını duyurdu
Giriş: 01.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:10
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2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2023'te boşanmıştı.
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Bülent Şakrak, boşandıktan sonra meslektaşı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk kez görüntülendi. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi.
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Ünlü oyuncu, gönlünü yine bir meslektaşına kaptırdı.