Serdal Adalı'dan futbolculara 11 milyon Euro'luk müjde!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye'de oyuncular ve teknik heyetle bir araya gelirken, 2 aylık birikmiş maaşların kısa süre içinde ödeneceğinin sözünü verdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki günün ardından dün de takımla birlikte Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştu.
Takımla birlikte yemek yiyen ve yeni yıllarını kutlayan Adalı'nın ziyaretinde yönetim kurulu üyesi Murat Kılıç da yer aldı.
Takıma başarılar dileyen Adalı, Çaykur Rizespor karşısında galibiyet beklediğini ifade etti.
Adalı, 11 milyon Euro'yu bulan 2 aylık birikmiş maaşların ise kısa süre hesaplara geçeceğinin müjdesini verdi.
Adalı, yönetim olarak futbolculara güvendiklerini vurgularken üst üste yaptığı Ümraniye ziyaretleri ile "Arkanızdayız" mesajı verdi.