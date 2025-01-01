Suriyeliler, Şam'da hem Esad rejiminin yıkılmasını ve hem yeni yılı coşku içinde kutladı
Suriyeliler, başkent Şam'da hem Beşar Esad rejiminin yıkılmasını hem de yeni yılı sevinç ve coşku içinde kutladı.
13 yıllık iç savaşın Esad rejimin devrilmesiyle sonlandığı Suriye'de binlerce Suriyeli yeni yıla coşkulu kutlamalarla girdi.
8 Aralık günü 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimin devrilmesinin ardından Suriyeliler hem yeni yılı hem de rejimin düşüşünü kutladı.
Şam'ın Bab Tuma'da akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı. Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.
Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu bölgeye çıkan yollarda bariyer kurarak yolu trafiğe kapattı.
Saatler gece yarısına geldiğinde meydanda havai fişek atılması Suriyelilerin sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Meydanda toplananlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.