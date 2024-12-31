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        Haberler Magazin Yunus Akgün, Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifinde bulundu - Magazin haberleri

        Yunus Akgün, Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifinde bulundu

        A Milli Takım ve Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklif ettiği anı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 22:54 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:54
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        Yunus Akgün, geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun sözlenme törenine katılarak bu mutlu gününde arkadaşının heyecanına ortak olmuştu.

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        Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, şimdi de kendi hayatında önemli bir adım attı.

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        Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca’ya evlilik teklifinde bulundu.

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        Tuğçe Alaca, evlilik teklifine dair anını sosyal medya hesabından paylaşarak; "Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Yunus Akgün
        #Tuğçe Alaca
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