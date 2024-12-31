Yunus Akgün, Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifinde bulundu
A Milli Takım ve Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklif ettiği anı paylaştı
Giriş: 31.12.2024 - 22:54 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:54
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Yunus Akgün, geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun sözlenme törenine katılarak bu mutlu gününde arkadaşının heyecanına ortak olmuştu.
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Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, şimdi de kendi hayatında önemli bir adım attı.
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Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca’ya evlilik teklifinde bulundu.