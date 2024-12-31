2024'te yılın en önemli spor olayları!
Kupalar, şampiyonluklar, sevinçler, hüzünler... 2024 yılı sporda birçok önemli anlara sahne olurken, ülkemizde ve dünyada dikkat çeken olayları sizler için derledik.
5 OCAK
- Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 11 yıl boyunca hapiste kalan Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, şartlı tahliye edildi.
- Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76 yenerek kupanın sahibi oldu.
6 OCAK
- Brezilya Milli Takımı ile oyuncu, teknik direktör ve koordinatör olarak 4 Dünya Kupası kazanan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.
- İspanya Kral Kupası'nda Arandina takımını 3-1 yenerek son 16 turuna kalan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler ilk kez sahaya çıktı.
8 OCAK
- Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.
13 OCAK
- Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.
14 OCAK
- Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
15 OCAK
- Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, ülkesine gitmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.
18 OCAK
- Futbolda emsal niteliğindeki bir kararla; Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İspanya temsilcisi Sevilla'yı, fazla kilolarını veremediği gerekçesiyle sözleşmesini 2021 yılında tek taraflı feshettiği Fransız futbolcu Joris Gnagnon'a karşı haklı buldu.
21 OCAK
- Milli sporcu Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirdi.
28 OCAK
- Alman kulübü Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, Süper Lig'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.
29 OCAK
- Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı.
- Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
1 ŞUBAT
- Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2025'ten itibaren Ferrari takımında kariyerini sürdürecek.
12 ŞUBAT
- Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Şampiyonası kadınlar 45 kilo koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.
- Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın kadınlar 45 kilo silkme kategorisinde 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
13 ŞUBAT
- Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
14 ŞUBAT
- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.
- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya elde etti.
- Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası'nda 67 kilo koparmada altın madalya kazandı.
15 ŞUBAT
- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.
- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.
16 ŞUBAT
- Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.
18 ŞUBAT
- Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
- Hollandalı atlet Femke Bol, kadınlar 400 metrede 49.24'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.
- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.
- Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
- Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla tamamlayan Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
20 ŞUBAT
- Milli para atlet Muhammed Khalvandi, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda büyükler cirit atmada Hamed Heidari'ye ait 51.42'lik dereceyi 51.60'la kırıp dünya rekorunun sahibi oldu.
22 ŞUBAT
- Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e, İspanya'nın Barselona kentinde bir eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
- 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.
23 ŞUBAT
- 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Aysel Önder, kadınlar 400 metrede 57.54'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.
29 ŞUBAT
- Doping testi pozitif çıkan İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, 4 yıl men cezası aldı.
2 MART
- Futbolda Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını, 3 sezon daha beIN Sports aldı. TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında beIN MEDIA GROUP'un kazandığını duyurdu.
3 MART
- Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Denver Nuggets'a 124-114 yenildikleri maçta attığı 26 sayıyla Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu.
6 MART
- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maçta Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı. Alperen Şengün, bir maçta en az 45 sayı, 15 ribaunt, 5 top çalma istatistiklerine ulaşan 5. oyuncu oldu. 21 yaşındaki oyuncu, NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.
10 MART
- Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü attı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk golünü atma mutluluğunu yaşadı.
17 MART
- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sahaya giren taraftarlarla Fenerbahçeli bazı futbolcular arasında arbede yaşandı.
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
- TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra sorumlularla ilgili gerekli cezai müeyyidenin uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu ve nisan ayında yapacakları olağanüstü genel kurulda camia olarak kendi kararlarını vereceklerini, gerekirse bir alt ligde mücadele edeceklerini söyledi.
19 MART
- FIFA, Süper Lig takımlarından Kayserispor'a süresiz, Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3'er dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.
- A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, 44 yaşında hayatını kaybetti. Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.
24 MART
- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.
27 MART
- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, şampiyon oldu. Kupa Voley'in en çok kazananı (9) Halkbank, bir kez daha mutlu sona ulaştı.
- Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) milli takımdaki futbolculara oruç tutma yasağı koyması nedeniyle Mahamadou Diawara'nın kamptan ayrıldığı bildirildi.
3 NİSAN
- PFDK, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi.
7 NİSAN
- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı ve kupa Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla Galatasaray'a verildi.
Sarı-lacivertli kulüp, Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmaya 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkma kararı aldı. Maçın henüz 50. saniyesinde Galatasaray, Maouro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli takım 2. dakikada sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun kararıyla Galatasaray, 3-0 hükmen galip ilan edildi ve kupanın sahibi oldu.
8 NİSAN
- Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.
12 NİSAN
- Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.
17 NİSAN
- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi final etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Halkbank, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
- Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 80-56 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
19 NİSAN
- Kulüpler Birliği Vakfı, "TFF Başkanı tarafından 18 Temmuz'da yapılacağı ilan edilen seçimli genel kurulun, haziran ayının ilk haftasında yapılmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz." açıklaması yaptı.
21 NİSAN
- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2'ye getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.
22 NİSAN
- İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan derbi karşılaşmasında Inter, deplasmanda Milan'ı 2-1 yenerek ligde 20. şampiyonluğuna ulaştı ve 2. yıldızını taktı.
24 NİSAN
- Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, altın madalya kazandı.
- Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz vefat etti.
27 NİSAN
- Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
- Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
28 NİSAN
- 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı.
- Milli boksör Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu
- Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
5 MAYIS
- Voleybolda Antalya'da oynanan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A. Carraro Imoco şampiyonluğa ulaştı.
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi, şampiyon oldu.
12 MAYIS
- Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.
19 MAYIS
- İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu.
22 MAYIS
- UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.
- UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı. Bundesliga'da namağlup şampiyonluğa ulaşan, tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i Ademola Lookman'ın golleriyle 3-0 yenen Atalanta, tarihinde oynadığı ilk Avrupa kupası finalinde şampiyonluğa ulaştı.
23 MAYIS
- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.
25 MAYIS
- Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi.
26 MAYIS
- Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
- Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu. Panathinaikos ile şampiyonluk yaşayan Ergin Ataman, Avrupa'da kariyerindeki 6. kupayı kazandı.
27 MAYIS
- Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı. Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.
28 MAYIS
- 2024 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda altın madalya kazanan Sena Nur Özoğlu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.
29 MAYIS
- İstanbul Park'ta tahliye işlemi gerçekleşti. 2 Nisan tarihinde düzenlenen ihaleyi kazanarak pistin 30 yıllığına yeni işletmecisi olan Can Bilim Eğitim Kurumları AŞ, 29 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla pisti devraldı.
30 MAYIS
- UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos, normal süresi 0-0 biten maçta Fiorentina'yı uzatmada 1-0 yenerek şampiyon oldu.
1 HAZİRAN
- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final mücadelesini kazanan Real Madrid, kupayı 15'inci kez müzesine götürdü.
2 HAZİRAN
- Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu'ndaki imza töreni, taraftarlara açık gerçekleştirildi.
8 HAZİRAN
Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
9 HAZİRAN
- Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı. Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oyda kaldı.
- İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya kazandı. Tuğba Danışmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası da aldı. Tuğba, atlamalarda Türkiye'ye 74 yıl sonra ilk madalyasını kazandırdı.
12 HAZİRAN
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 80-72 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.
- İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada bronz madalya elde etti. Ersu, bu branşta ilk büyükler Avrupa Şampiyonası madalyasını Türkiye'ye kazandırarak tarihe geçti.
13 HAZİRAN
- İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, altın madalya kazandı. Esra, şampiyonada Türkiye'ye 100 metrede ilk altın madalyayı kazandırdı.
14 HAZİRAN
- Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübün yeni teknik direktörü ile 3 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.
15 HAZİRAN
- İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti. 1998-99 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Campbell, 18 maçta 5 gol atarken, ara transferde Everton'a gitmişti.
18 HAZİRAN
- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi.
21 HAZİRAN
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenildi. Organizasyonun son şampiyonu milli takım, bu sonuçla organizasyona veda etti.
22 HAZİRAN
- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.
28 HAZİRAN
- Türkiye, kürek branşında tarihinde ilk kez paralimpik oyunlarında yer almaya hak kazandı. Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, karışık iki çifte kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt ve Nurşen Şen ikilisinin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota aldığı belirtildi.
30 HAZİRAN
- Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.
1 TEMMUZ
- Milli atlet Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4.06.96 koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.
3 TEMMUZ
- UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.
5 TEMMUZ
- UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.
6 TEMMUZ
- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi. Ay-yıldızlılar, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.
7 TEMMUZ
- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu.
13 TEMMUZ
- Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı. İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 2-1 yenen 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, şampiyon oldu.
- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde 2 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 yenen 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.
14 TEMMUZ
- İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.
15 TEMMUZ
- Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
18 TEMMUZ
- Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildi.
22 TEMMUZ
- Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de kulüplerin A Takım kadrolarında 14, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcuya yer verebileceğini açıkladı.
25 TEMMUZ
- Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımından Faslı forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin transferini duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, Faslı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını ve Sevilla'ya 19,5 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıkladı.
- Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.
26 TEMMUZ
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni yapıldı. Törende Türkiye'nin bayrağını milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı.
29 TEMMUZ
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
30 TEMMUZ
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç-Şevval İlayda ekibi, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya elde etti. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.
- Sporda 2024 yılının ağustos ayında Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesindeki atış tarzıyla dünya gündemine girdi.
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla büyük ilgi çekti.
- Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan isimi oldu. Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.
2 AĞUSTOS
- Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 22'nci sırada tamamladı.
3 AĞUSTOS
- Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.
4 AĞUSTOS
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic, altın madalya elde etti.
5 AĞUSTOS
- İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı. Duplantis, rekor kırdıktan sonra milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu verdi.
6 AĞUSTOS
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya elde etti.
7 AĞUSTOS
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya kazandı.
8 AĞUSTOS
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı.
9 AĞUSTOS
- Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
10 AĞUSTOS
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'ya 3-1 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı.
- Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı. Kariyerindeki üçüncü olimpiyat madalyasını kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından ayakkabılarını mindere bırakarak güreşe veda etti.
- Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
14 AĞUSTOS
- Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
17 AĞUSTOS
- Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
25 AĞUSTOS
- Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti.
26 AĞUSTOS
- Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.
27 AĞUSTOS
- Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30 milyon avro bonservis ücretiyle transfer olduğunu duyurdu.
28 AĞUSTOS
- UEFA Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, adını lig aşamasına yazdırdı.
29 AĞUSTOS
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Mülteci Paralimpik Takımı'nın Afgan sporcusu Zakia Khudadadi, para tekvandoda bronz madalya kazanarak tarihe geçti. Bu madalya, Tokyo 2020'den sonra ikinci kez Mülteci Paralimpik Takımı ismiyle yarışan ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) bayrağını kullanan ekibin ilk madalyası oldu.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını aldı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı.
30 AĞUSTOS
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda altın madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk altın madalyasını elde etti.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.
31 AĞUSTOS
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler cirit atma F57 sınıfında milli sporcu Muhammet Khalvandi, gümüş madalya kazandı.
- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı.
3 EYLÜL
- Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında bronz madalya kazandı.
- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşı kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli özel sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazandı.
4 EYLÜL
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazandı.
- Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
5 EYLÜL
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi kadınlar S11 sınıfında özel milli sporcu Ebru Acer, bronz madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda halterde milli sporcu Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, bronz madalya kazandı.
- Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.