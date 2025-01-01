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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade HABERLER | Son dakika haberleri

        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!

        Antalya'da, 21 gün önce boşandığı 36 yaşındaki Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe veren motosiklet tamircisi 42 yaşındaki Gürhan Üzer tutuklandı. Zorlu'nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Zanlının ifadesi "Pes" dedirtti. Zorlu ifadesinde, eski eşinin iş yerine benzin bidonuyla gittiğini ancak böyle bir olayı aklından bile geçirmediğini sabah aklına geldiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:46
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        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
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        Antalya'da kan donduran olay, dün saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi.

        AYRILDIĞI EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ

        DHA'daki habere göre motosiklet tamircisi Gürhan Üzer (42), 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu (36) takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu ile tartışmaya başladı.

        GETİRDİĞİ BENZİNİ KADININ ÜZERİNE DÖKTÜ

        Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Pınar Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan eski eşini yakalayıp, elindeki çakmağı ateşleyip kaçtı.

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        BİR ÇOCUK ANNESİ ALEVLER İÇİNDE KALDI

        Pınar Zorlu alevler içinde kalırken, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Pınar Zorlu’ya ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

        "GİTMEDEN ÖNCE BENZİN ALDIM"

        Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım.

        "AKLIMDA BÖYLE BİR ŞEY YOKTU"

        Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Zorlu'nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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