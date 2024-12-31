HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, şirket 2024 yılını yeni bir başarıyla noktaladı. Milli imkanlarla geliştirilen ve Hava Kuvvetlerinin envanterine girecek ilk HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALARA 2021'DE BAŞLANMIŞTI AA'da yer alan habere göre Türk Hava Kuvvetlerinin pilot eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma sanayisinin kabiliyetlerini daha da ileriye taşımak amacıyla tasarlanan yeni HÜRKUŞ’a yönelik çalışmalar 3 Mayıs 2021 tarihinde başladı.

20 DAKİKALIK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ Proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederek yer test faaliyetleri gerçekleştirildi. Tüm testlerin başarıyla tamamlanmasının sonrasında HÜRKUŞ Akıncı üssünden kalkarak gökyüzü ile buluştu. 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı. REKLAM

TUSAŞ ŞEHİDİ EKİCİ'NİN KIZININ RESMİ Açıklamada yer alan bilgilere göre, 23 Ekim tarihinde TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından milli platformların üretimine hız veren TUSAŞ çalışanları, terör saldırısının ardından "daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" mottosuyla Türkiye'nin bekası için çalışmalarına devam ediyor. TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici. Slogana dönüşen bu sözler eşliğinde gökyüzü ile buluşmasını gerçekleştiren uçakta da terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’nin kızı tarafından yapılan resme yer verildi. "İyi ki varsın TUSAŞ" yazılı resimde HÜRKUŞ’un çizimi yer aldı.

SINIFININ EN PERFORMANSLI UÇAĞI Açıklamada yer alan teknik detaylara göre, kısa zaman içinde Hava Kuvvetlerine teslim edilecek yeni HÜRKUŞ uçağında yapısal ağırlık azaltıldı. Uçak, son teknoloji kullanılarak kendi sınıfının en akrobatik ve en yüksek performanslı uçaklarından biri haline getirildi. HÜRKUŞ ayrıca, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde pilot adaylarının uçuşları için Türk Hava Kuvvetlerine bir çözüm sunuyor. REKLAM Savunma sanayisinin yerlilik oranını artırma hedefi doğrultusunda, kanopi, soğutma sistemi, hidrolik pompa, telsiz ve IFF gibi birçok ekipman yerli ve milli hale getirildi. Bu başarı, yerli alt yüklenicilerin projeye dahil edilmesi ve savunma ekosisteminin güçlendirilmesine de olanak sağladı.