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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda 2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı - Alışveriş Haberleri

        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı

        2024 yılında gıda tebliğinde yenilikler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları bilgilendirmek için özel bir internet sitesi hazırladı. Sitede taklit ve hileli gıda listeleri artık belirli aralıklarla paylaşılıyor. Vatandaşlar burada, duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine erişebiliyor

        Giriş: 31.12.2024 - 08:13 Güncelleme: 31.12.2024 - 08:15
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        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
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        Son 1 yılda gıda tebliğlerinde önemli yenilikler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve hileli gıda listelerini ekim ayında belirli aralıklarla elektronik ortamda tüketicilerle paylaşmaya başladı.

        Taklit ve tağşiş ürünlerin ilanı aslında yeni bir uygulama değil. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamasına göre denetimler önceden altı aşamalı bir bürokratik süreçten geçiyordu. Bu yüzden kamuoyuna daha uzun aralıklar ile duyurular yapılıyordu. Bu liste, artık belirli aralıklarla bakanlığın resmi internet sitesi olan "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşılıyor. İhbar şikâyet hattı olan Alo 174 Gıda Hattı ile tüketicileri resmi kontrol sürecine de dâhil ediyor.

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        Bakanlık sağlığa zararlı bu ürünleri tespit etmenin yanı sıra halkı bilinçlendirmek için de çalışıyor. Vatandaşların, ürünlerin ambalajlarını dikkatlice incelemeleri, etiket bilgilerini doğru okumaları ve alışverişlerini güvenilir yerlerden yapmaları öneriliyor.

        Listede değişmiş, bozulmuş ve taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşen birçok ürün ve marka yer alırken kategori olarak taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 849, sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı ise 176'ya yükseldi.

        Teşhir Edilen Ürün Adı Taklit-Tağşiş Ürün Sayısı Sağlığı Tehlikeye Düşüren Ürün
        Zeytinyağı (bitkisel yağ) 409 18
        Et ve Et ürünleri 177 36
        Süt ve Süt ürünleri 123 14
        Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar 53 30
        Bal 56 -
        Diğer 31 78
        Toplam 849 176

        Kimi zincir lokantalarda domuz etine ya da alkole rastlandığı haberleri, Türkiye’de gıda güvenliği ve uygulamaların etkililiğini gündeme getirdi.

        Listeye eklenen ürünlerde, zeytinyağına tohum yağlarının karıştırıldığı, eritme peynirinde koyun sütü bulunmadığı, balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilirken, dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı eti, bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar ortaya çıktı.

        KÖFTECİ YUSUF ÜRÜNLERİNDE DOMUZ ETİ ÇIKMIŞTI

        Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sakıncalı gıdalarla ilgili listede en çok dikkat çeken ürün, Köfteci Yusuf’un ürünleri olmuştu. Bakanlık, firmanın iki şubesinde domuz eti tespit ettikten sonra, bu ürünleri hem "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" hem de "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine dâhil etti. Bu olay Türkiye’de geniş yankı uyandırmış, Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Aktaş bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve komplo kurulduğunu ileri sürmüştü. Bazı vatandaşlar da Köfteci Yusuf’a yönelik eleştirilerin bir kumpas olduğunu savunmuştu.

        KAZAN KÖFTE'NİN HAŞLANMIŞ KÖFTESİNDE SOYA TESPİTİ

        Köfteci Yusuf'tan sonra aralık ayında yayımlanan listede ünlü bir marka daha ifşa edildi. Sosyal medyada 200 bini aşkın takipçisi olan Kazan Köfte'nin köftesinde soya tespit edildi. Marka iddiaları reddederek karalama kampanyası yapıldığını öne sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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