İstanbul sisler altında!
İstanbul'da yılın ilk günü yoğun sis etkili oluyor. Özellikle boğaz çevresinde görüş mesafesi düşerken kentte sabah saatlerinde sıcaklık da 4 derece olarak kaydedildi
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da sis etkili odu. Başakşehir'de yeşillik alanlarda çimlerin üstünde kırağı oluşurken, yüksek katlı binalar da sisle kaplandı.
DHA'nın haberine göre İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Başakşehir İSTOÇ bölgesinde yüksek katlı binalar sisle kaplandı.
Yeşillik alanlarda çimlerin üstünde kırağı oluşurken, park halindeki bazı araçların camlarında ise buz oluştuğu görüldü.
Özellikle boğaz çevresinde de görüş mesafesi düşerken kentte sabah saatlerinde sıcaklık da 4 derece olarak kaydedildi