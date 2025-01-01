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        Haberler Magazin Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı- Magazin haberleri

        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı

        Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Džeko ile Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile, 2025'e İstanbul'da girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:29
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        Trendyol Süper Lig Gol Krallığı'nda 9'u golü bulunan Beşiktaşlı Ciro Immobile, yeni yıla İstanbul'da girdi.

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        Eşi Jessica Melena ile romantik pozlarını yayınlayan İtalyan golcü, fotoğraflara; "2025 aşk ile" notunu düştü.

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        Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Džeko da 2025'i ailesiyle İstanbul'da karşıladı. Džeko ise "Mutlu yıllar" mesajını yazdı. Džeko'nun da Immboile gibi ligde 9 golü bulunuyor.

        #Edin Dzeko
        #Ciro Immobile
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