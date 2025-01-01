Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı

Başta; 'Aşkın Kanunu Yazsam Yeniden' olmak üzere birçok Türk sanat müziği şarkısını yorumlama gücüyle hafızalara kazınan Gönül Akkor, iki gün önce hayatını kaybetmişti.

82 yaşında vefat eden Gönül Akkor, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye; Gönül Akkor'un ablası şarkıcı Kamuran Akkor, Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu, Melike Demirağ, şarkıcı Bora Gencer, şarkıcı Selami Şahin ve yakınları katıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM" Kamuran Akkor; "Ne söyleyeyim çok üzgünüm. Kusura bakmayın çok konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Rahatsızlığı vardı. Allah, rahmet etsin" diye konuştu. "ÖLÜM HABERİNİ BEKLEMİYORDUK Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu ise "Çok üzgünüz, teyzemi kaybettik. Sevenleri burada. Hastaydı uzun zamandır. Teyzem 20 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. Sağlığı iyiydi aslında ama kalça kırığı ameliyatı oldu. Ondan sonra tedavi altındaydı ama şu anda artık o hastalığıyla da mücadele bir yere kadar. Çok üzgünüz. Ölüm haberini beklemiyorduk. Çıkmasını bekliyorduk. Yani öyle bir ölümcül durumu yoktu" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR SES TÜRKİYE'YE BİR DAHA GELMEZ" Selami Şahin ise "Birçok şarkı okudu ve albüm yaptı. Bu kadar kalbi temiz bir insan olamaz. Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez" diye konuştu. Akkor, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. İki çocuk annesi Gönül Akkor, 2002'de geçirdiği beyin kanamasından sonra hatırlama ve konuşma güçlüğü yaşıyordu.

GÖNÜL AKKOR HAKKINDA 4 Şubat 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara Radyosu'nda stajyer olarak müzik yaşamına başladı ve kısa süre içinde mesleğinin popüler isimlerinden biri haline geldi. Arka arkaya yaptığı plaklar ile büyük bir başarı elde etti. Bu başarısını, sahne çalışmalarına da aktardı ve ülkenin en çok aranan assolistlerinden biri konumuna geldi. Asıl olarak Türk sanat müziği şarkıcısı olarak tanınmasına ve daha çok bu alanda ünlenmiş olmasına rağmen, Türk pop müziğinde de söz sahibi oldu ve bu alanda yaptığı plaklar ile de büyük bir başarı elde etti. Söz yazarları olan Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu ile birlikte çalıştı.