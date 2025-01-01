Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı

        Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Gönül Akkor'un cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başta; 'Aşkın Kanunu Yazsam Yeniden' olmak üzere birçok Türk sanat müziği şarkısını yorumlama gücüyle hafızalara kazınan Gönül Akkor, iki gün önce hayatını kaybetmişti.

        82 yaşında vefat eden Gönül Akkor, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye; Gönül Akkor'un ablası şarkıcı Kamuran Akkor, Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu, Melike Demirağ, şarkıcı Bora Gencer, şarkıcı Selami Şahin ve yakınları katıldı.

        "ÇOK ÜZGÜNÜM"

        Kamuran Akkor; "Ne söyleyeyim çok üzgünüm. Kusura bakmayın çok konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Rahatsızlığı vardı. Allah, rahmet etsin" diye konuştu.

        "ÖLÜM HABERİNİ BEKLEMİYORDUK

        Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu ise "Çok üzgünüz, teyzemi kaybettik. Sevenleri burada. Hastaydı uzun zamandır. Teyzem 20 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. Sağlığı iyiydi aslında ama kalça kırığı ameliyatı oldu. Ondan sonra tedavi altındaydı ama şu anda artık o hastalığıyla da mücadele bir yere kadar. Çok üzgünüz. Ölüm haberini beklemiyorduk. Çıkmasını bekliyorduk. Yani öyle bir ölümcül durumu yoktu" ifadelerini kullandı.

        "BÖYLE BİR SES TÜRKİYE'YE BİR DAHA GELMEZ"

        Selami Şahin ise "Birçok şarkı okudu ve albüm yaptı. Bu kadar kalbi temiz bir insan olamaz. Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez" diye konuştu. Akkor, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İki çocuk annesi Gönül Akkor, 2002'de geçirdiği beyin kanamasından sonra hatırlama ve konuşma güçlüğü yaşıyordu.

        GÖNÜL AKKOR HAKKINDA

        4 Şubat 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara Radyosu'nda stajyer olarak müzik yaşamına başladı ve kısa süre içinde mesleğinin popüler isimlerinden biri haline geldi. Arka arkaya yaptığı plaklar ile büyük bir başarı elde etti. Bu başarısını, sahne çalışmalarına da aktardı ve ülkenin en çok aranan assolistlerinden biri konumuna geldi.

        Asıl olarak Türk sanat müziği şarkıcısı olarak tanınmasına ve daha çok bu alanda ünlenmiş olmasına rağmen, Türk pop müziğinde de söz sahibi oldu ve bu alanda yaptığı plaklar ile de büyük bir başarı elde etti. Söz yazarları olan Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu ile birlikte çalıştı.

        Türk sanat müziğinin bir başka önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, 1994'te Sezen Aksu'nun önerdiği bir projeyi kabul ederek 'Dönüş' adlı albümü çıkardı.

        Gönül Akkor, aynı zamanda 4 filmde oyunculuk da yaptı;

        • Tanrım Beni Baştan Yarat (1974)

        • Çileli Bülbül (1970)

        • Yuvamı Yıkamazsın (1969)

        • Biraz Kül Biraz Duman (1966)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gönül Akkor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Eve bağımlıydı! Hayatı basketbolla değişti
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?