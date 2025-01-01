Galatasaray'ın istediği Kolo Muani'de 7 rakip birden!
Galatasaray'ın devre arasındaki transfer hedeflerinden biri olan Kolo Muani'ye; İtalya, İngiltere ve Almanya'dan 7 ekip birden talip oldu.
Paris Saint-Germain forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Randal Kolo Muani'nin talipleri artıyor.
ASTON VILLA'DA TALİP OLDU
L'Equipe'te yer alan habere göre, Aston Villa'nın da Fransız futbolcu için transfer yarışına dahil olduğu belirtildi.
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Muani'ye ayrıca İngiltere'den Manchester United ve Tottenham, Almanya'dan Bayern Münih ve Leipzig ve İtalya'dan Milan ile Juventus'un ilgisinin olduğu aktarıldı.
BEKLENTİ 60 MİLYON EURO
Paris Saint-Germain'in 26 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 60 milyon euro olduğu ifade edildi. Fransız temsilcisinin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifini de kabul edebileceği öne sürüldü.
95 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Paris Saint-Germain, Muani'yi 2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Muani'nin kulübü PSG ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.