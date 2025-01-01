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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Noel baba' cinayet işledi! O an kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        'Noel baba' kostümlü genç cinayet işledi! O an kamerada!

        Sakarya'da, yılbaşı gecesi çıkan ve 20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın, 'Noel baba' kostümü ile sokakta gezen 17 yaşındaki A.O.G.'ye bir grup gencin saldırması ve zanlının iki genci bıçaklaması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:47
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        'Noel baba' cinayet işledi! O an kamerada!
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        Sakarya'da olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yeni yıla girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

        KAVGADA İKİ KİŞİ YARALANDI

        İHA'daki habere göre kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı (20) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Hayatını kaybeden Bakır Şahan Saçaklı, 20 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Bakır Şahan Saçaklı, 20 yaşındaydı.

        Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        17 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun ‘noel baba’ kostümü giyen gence saldırdığı anlar yer aldı.

        'NOEL BABA' KOSTÜMLÜ GENÇ BIÇAKLAMIŞ

        Yaşanan kargaşa esnasında ‘noel baba’ kostümü giyen A.O.G.’nin iki kişiyi bıçakla yaraladı. Görüntünün devamında kavgaya karışan iki grubun birbirinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Saçaklı, Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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        #sakarya
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