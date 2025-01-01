'Noel baba' cinayet işledi! O an kamerada!

Sakarya'da olay, dün Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yeni yıla girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

KAVGADA İKİ KİŞİ YARALANDI İHA'daki habere göre kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı (20) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Hayatını kaybeden Bakır Şahan Saçaklı, 20 yaşındaydı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından 17 yaşındaki A.O.G. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI Öte yandan, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun ‘noel baba’ kostümü giyen gence saldırdığı anlar yer aldı.