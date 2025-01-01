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        Kocaeli Darıca'da trafoda yangın

        Koceli'nin Darıca ilçesinde 14 kişinin yaralandığı doğal gaz patlaması sonucu enerji ihtiyacının elektrikle karşılanmasından kaynaklı aşırı yüklenmeye bağlı olarak trafoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 21:42 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:11
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        Kocaeli Darıca'da trafoda yangın
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        Koceli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında 28 Aralık günü meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı doğal gaz patlaması sonucu ilçede doğal gaz kesintisi yaşandı.

        Kesinti nedeniyle vatandaşlar enerji ihtiyacını elektrikle karşılamaya yöneldi. Elektrik enerji hatlarındaki aşırı yüklenmeyle beraber 2 gün önce Bağlar Başı Mahallesi Sokullu Caddesi’ndeki trafonun elektrik kablolarında patlama sonucu kıvılcım çıktı.

        Bugün akşam saatlerinde ise Abdi İpekçi ve Emek Mahallesi’nde bir trafoda yangın çıktı. Elektrik kablolarındaki patlamayla sokak karanlığa gömüldü. Yangın, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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        Elektrik kablolarındaki patlama ve trafodaki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla, ilgili inceleme sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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