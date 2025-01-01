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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'ten Serdar Ortaç;'a "Kumarbaz" - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'ten Serdar Ortaç;'a "Kumarbaz"

        İbrahim Tatlıses, yılbaşı gecesi birlikte sahne aldığı Serdar Ortaç'a "Kumarbaz" şeklinde hitap etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:04
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        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
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        İbrahim Tatlıses ile Serdar Ortaç, yeni yılı İstanbul’daki bir otelde sahnede karşıladı.

        2025'e birlikte; “Merhaba” diyen İbrahim Tatlıses ile Serdar Ortaç, programlarını yılbaşına özel repertuvarlarıyla sundu.

        Sahnede; zaman zaman sohbet de eden İbrahim Tatlıses ile Serdar Ortaç arasındaki bir diyalog dikkat çekti.

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        İbrahim Tatlıses, yasa dışı bahisi teşvik etme suçuyla yargılanan Serdar Ortaç'a "Kumarbaz" şeklinde hitap etti. Ortaç, Tatlıses'in bu hitabına; "Vallahi bıraktım. Tövbe ettim" şeklinde karşılık verdi. İbrahim Tatlıses, bunun üzerine; "İnşallah" dedi.

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