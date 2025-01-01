İbrahim Tatlıses'ten Serdar Ortaç;'a "Kumarbaz"
İbrahim Tatlıses, yılbaşı gecesi birlikte sahne aldığı Serdar Ortaç'a "Kumarbaz" şeklinde hitap etti
İbrahim Tatlıses ile Serdar Ortaç, yeni yılı İstanbul’daki bir otelde sahnede karşıladı.
2025'e birlikte; “Merhaba” diyen İbrahim Tatlıses ile Serdar Ortaç, programlarını yılbaşına özel repertuvarlarıyla sundu.
Sahnede; zaman zaman sohbet de eden İbrahim Tatlıses ile Serdar Ortaç arasındaki bir diyalog dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses, yasa dışı bahisi teşvik etme suçuyla yargılanan Serdar Ortaç'a "Kumarbaz" şeklinde hitap etti. Ortaç, Tatlıses'in bu hitabına; "Vallahi bıraktım. Tövbe ettim" şeklinde karşılık verdi. İbrahim Tatlıses, bunun üzerine; "İnşallah" dedi.