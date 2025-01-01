Yılbaşı eğlencesi sonrası fenalaştı! Üniversiteli Melek öldü!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yılbaşı kutlamasının ardından kaldığı yurda dönerken fenalaşan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören Melek Pekkara (18) dün gece yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için kaldığı yurt yöneticilerinden izin aldı.
YURDA DÖNERKEN BİR ANDA FENALAŞTI
DHA'daki habere göre gece, yurda dönerken Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Şuuru kapalı olan Pekkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Melek Pekkara'nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.