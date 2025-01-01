Karabağ'ın tarihi Çetine şehrine yakın bir mevkide bulunan restoranda çıkan arbede sonrası 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın 45 yaşında olduğu bildirildi.

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.