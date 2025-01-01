ABD'nin Las Vegas şehrinde Tesla marka araç Trump Uluslararası Otel'in önünde patladı. Aracın şoförünün patlamada öldüğü bildirildi. Patlama sırasında arabaya yakın konumda bulunanların da hafif biçimde yaralandığı rapor edildi. Şiddetli biçimde patlayan araca ait görüntüler yayınlandı.

ABD'nin 47 Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın seçim zaferinde birlikte yol yürüdükleri iş insanı Elon Musk’ın kurduğu Tesla’nın aracı olan CyberTruck Aralık 2023’te piyasaya çıkmıştı.

Elon Musk X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Tesla'nın bütün uzmanları şu an konuyu araştırıyor. Bilgiler geldikçe sizinle paylaşıyor olacağız. Daha önce böyle bir şey görmemiştik." dedi.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

TERÖR ŞÜPHESİ

Olayın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine gelirken aynı zaman polis ve ambulans ekipleri de olay yerine ulaştı. Olayın kaynağı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken polis her türlü ihtimali araştırıyor. Olayın terör saldırısı olabilme ihtimali üzerinde de duruluyor.