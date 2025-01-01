Neden elektrik yüklüyüz? Tokalaşmaya bile korkanlar... Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?

TOKALAŞIRKEN YA DA BİR YERLERE DOKUNUNCA NEDEN ELEKTRİK ÇARPAR?

Günlük hayatımızda zaman zaman bir yere dokunduğumuzda ya da tokalaştığımızda ansızın bir elektrik çarpması hissi yaşarız. Bu durum, statik elektriğin vücudumuzdaki etkilerinden biridir. Statik elektrik çoğu zaman zararsızdır, ancak nedenini anlamak, bunu kontrol altına almayı da kolaylaştırabilir.