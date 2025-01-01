Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni yıl konuşmasında Ukrayna halkına seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılı boyunca birçok zorlukla karşılaştıklarının altını çizen Zelenskiy, Ukrayna'nın cephede kahramanca savaştığını belirtti. Zelenskiy "Ukrayna ayaklarının üstünde durdu ve asla boyun eğmedi. Ukraynalılar hiçbir seyir füzesinin kanatlara sahip bir halkı yenemeyeceğini gösterdi" dedi.

TRUMP'A MESAJ Zelenskiy ayrıca 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki barış söylemlerine de değinerek kritik açıklamalar yaptı. Zelenskiy "Şimdi inanıyorum ki ABD'nin yeni başkanı Donald Trump da Putin'in saldırganlığını sonlandırarak barışı sağlayacak. Ancak Trump da anlamalı ki ilki olmadan ikincisi olmaz. Bu iki tarafı söz ile sakinleştirebileceğiniz bir sokak kavgası değil. Bu çılgın bir devlete karşı yürütülen üst düzey bir savaş. İnanıyorum ki ABD, Rusya'yı barışa zorlayabilecektir. Bu savaş haydi beyaz bir sayfa açalım diyerek bitirilebilecek bir savaş değil. Her şey bir anda unutulamaz çünkü binlerce Ukraynalı hayatını kaybetti. Binlerce insanımızı boş yere kaybetmedik bu sebeple onların hatırasına ihanet etmek gibi bir şansımız yok. Bu sebeple yeni yılda olabildiğince güçlü bir şekilde savaşmalıyız. " dedi.

Savaşın ancak kılıç ve kalkanla sağlanabileceğinin altını çizen Zelenskiy, barış söylemlerinin gerçekçi olmadığına işaret etti. REKLAM Today, I address all those who value Ukraine, cherish their state, and lovingly call it “Mine.” Those who cannot imagine themselves without Ukraine, no matter where they are. All those who have been fighting for it – so steadfastly and so bravely – for more than 1,000 days.



This… pic.twitter.com/T0sxFmR7Jw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2024 Zelenskiy ayrıca verdikleri desteklerden ötürü ABD'ye ve ABD halkına müteşekkir olduklarını ifade ederek "ABD savaşından beri yanımızda oldu ve inanıyoruz ki yanımızda olmaya da devam edecekler. Amerikalılardan hep aynı cümleyi duydum "Putin kazanamayacak. Ukrayna egemen olacak." dedi.

Zelenskiy diğer yandan savaşla ilgili bazı rakamlara da yer verdi. Ukrayna Devlet Başkanı "1310 seyir füzesi ve balistik füze düşürülürken 7800 İran yapımı şahit drone da imha edildi. Doğu cephesinde durum gerçekten çok zor.Savaşı topraklarımıza getirenlerin topraklarına savaşı götürdük. Düşman bizi kendi savunma sanayiimizi inşa etmeye zorladı ve biz de bunu başardık. Bizim olandan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.