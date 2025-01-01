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        Haberler Magazin Zeki Demirkubuz yılbaşında ne yaptı? - Magazin haberleri

        Yılbaşında ne yaptığı takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı

        Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yılbaşı gecesinde ne yaptığı, bir takipçisiyle girdiği polemikle ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:39
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        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
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        Kimileri; yılbaşı gecesinde eğlence mekânlarına giderek yeni yılı şarkılı - türkülü bir ortamda karşılar.

        Kimileri; yeni yıl heyecanını evinde yaşar.

        Kimileri için ise yılbaşı gecesinin, diğer günlerinden hiç farkı yoktur. Bir gün önce ne yaptıysa, bir gün sonra ne yapacaksa onu yapar.

        Yılbaşı gecesinin diğer günlerden farklı olmayan kişilerden birinin ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz olduğunu bir takipçisiyle girdiği polemikle öğrendik.

        Şöyle ki;

        Zeki Demirkubuz, yeni yıl için sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu.

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        Bir takipçisi ise Zeki Demirkubuz'un ne demek istediğini anlamayıp, duygularını çok fazla alkollüyken dile getirmiş olabileceğini düşündü. Demirkubuz'un paylaşımının altına da bu düşüncesini yansıttı.

        Zeki Demirkubuz ise hiç de düşünüldüğü gibi olmadığını dile getirerek alkol kullanmadığını belirtti; "Kardeş, yeni yıla buruk girme diye kötü bir şey demeyeceğim ama her şeyin kerametini alkolde arama, bahanesini uyuşturucuda bulma salaklığını da yapmayın artık. Şu anda eğlenmiyorum bile, tek tabanca evde temizlik yapıyor, çay demliyorum."

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        #Zeki Demirkubuz
        #yılbaşı
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