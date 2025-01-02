Yemek çekinde yeni dönem

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Danıştay Onuncu Dairesi’nin 8 Mayıs 2024 tarihinde verdiği karar uyarınca işyerlerinde çalışanlara verilen yemek paraları konusunda 2 Aralık’ta yaptığı yönetmelik değişikliğinin ardından ayrıntıların yer aldığı genelgeyi de yayımladı. Danıştay söz konusu kararla SGK’nın konuyla ilgili yönetmelik ve genelge hükümlerini iptal etmişti.

SGK Yönetim Kurulu, daha önce günlük asgari ücretin yüzde 23,65’i olarak belirlenen prim istisnası kapsamındaki yemek bedelini 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 158 TL olarak belirledi. 2024 yılında 157,69 TL olan prim kesintisinden istisna edilen yemek bedeli 2025 yılında 158 TL’ye yuvarlanmış olacak. (Gelir vergisinden istisna edilen yemek bedeli tutarı ise pazartesi günü yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği ile 170 TL’den 240 TL’ye çıkartılmıştı.)

SGK genelgesine göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yemek bedeli adı altında işverence çalışanlara yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar belirlenirken çalışılan gün sayısı x 158 TL’lik tutar dikkate alınacak. İşçi bir ayda 26 gün çalışmışsa 4.108 TL’lik tutar için prim istisnası uygulanacak.

Yemeğin işyerinde veya işyeri dışında yapıldığına bakılmaksızın işverenlerin başka lokanta veya catering şirketleriyle anlaşarak işyerinde yemek verilmesi halinde de yapılan harcamalardan sigorta primi kesilmeyecek.

İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi amacıyla yapılan harcamaların tamamı prime esas kazancın dışında tutulacak. Bu harcamalar için sosyal sigorta primi kesilmeyecek.

İşverenin çalışanlara yemek bedeli adı altında nakit olarak yaptığı ödemelerin günlük 158 TL’lik tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, aşan kısmından ise prim kesilecek. Örneğin, işveren ocak ayında işçiye 5000 TL yemek bedeli ödemiş olsun, işçi ocak ayında 22 gün çalışırsa (22 gün X 158 TL) 3.476 TL’lik tutar için prim istisnası uygulanacak. Bu tutarı aşan (5.000 TL – 3.476 TL) 1.524 TL’lik kısım ise işçinin ocak ayındaki prime esas kazancına dahil edilecek ve bu tutar üzerinden prim kesilecek.

SGK daha önce işverenin yemek bedelini yemek çeki, yemek kuponu, yemek kartı gibi araçlarla ödemesi halinde istisna tutarını aşan ödemeler için prim kesintisi yapıyordu.

Aynı işyerinde çalışan bazı işçilere işyerinde yemek verilmesi bazı işçilere ise nakit ödeme yapılması halinde de günlük 158 TL’lik kısımdan prim kesilmeyecek, aşan kısımdan kesilecek.

Danıştay, yemek kuponu/kartı/çeki ile yapılan ödemelerde ayrıma gidilmesi kararını verdi. İşçi yemek kuponu, yemek kartı veya yemek çekini sadece yemek için kullanırsa tutara bakılmaksızın yapılan ödemenin tamamı için prim istisnası uygulanmasını istedi. İşçi yemek kuponu, yemek kartı veya yemek çeki ile market harcaması yapabiliyorsa bu durumda istisnayı aşan kısım için prim kesintisi yapılabileceğini kararlaştırdı.

SGK genelgesinde bu karar doğrultusunda değişiklik yapıldı. Buna göre, yemek kartı/çeki/kuponunun yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılma imkanı olmaması halinde, bu kartlara yüklenen tutar ne olursa olsun prim kesintisi yapılmayacak.

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Ancak, yemek kartı/çeki/kuponunun yemek bedeli ödemesi dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılma imkanı olması halinde, sadece günlük 158 TL’lik kısma istisna uygulanacak, aşan tutar üzerinden prim kesilecek. Örneğin, market harcamasında da kullanılabilen karta ocak ayında 6.000 TL yüklenmiş ve işçi bu ay 22 gün çalışmışsa 3.476 TL’lik kısımdan prim kesilmeyecek, 2.524 TL’lik tutar üzerinden prim kesintisi yapılacak.