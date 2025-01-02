Galatasaray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
Galatasaray ligin flaş ekibi Eyüpspor'u yakın markaja aldı. Sarı-kırmızılılar hem Ahmed Kutucu hem de Berke Özer'i yakından takip ediyor.
Son yıllarda Türkiye içi transferleriyle fark yaratan Galatasaray, Eyüpspor'u da yakından takip ediyor.
Arda Turan yönetiminde lige damga vuran Eyüpspor'un iki futbolcusu sarı-kırmızılı kulübün ilgisini çekmiş durumda.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2000 jenerasyonunun önemli bir parçası olan Ahmed Kutucu'yu çok beğeniyor.
Sarı-kırmızılı kulübün profesyonelleri büyük bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcuyu markaja almış durumda.
Yurt içi kadar yurt dışından da ilgi bulunan Ahmed Kutucu için şartların oluşması durumunda resmi teklifin yapılabileceği öğrenildi.
Eyüpspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu geçen süreçte menajerini değiştirmişti.
Bu sezon 16 maça çıkan Ahmed Kutucu 16 maçta 7 gol attı 5 golün hazırlayıcısı oldu.
Sarı-kırmızılılar Ahmed'in dışında Berke Özer'i de yakından takip ediyor.
Altınordu altyapısından yetişen ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki file bekçisi de yıllardır beklenen çıkışı bu sezon gerçekleştirdi.
Ahmed Kutucu, Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi 2000 jenerasyonunun önemli bir parçası olan Berke Özer de sarı-kırmızılı kulübün markajı altında.
Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken sarı-kırmızılı kulüp Uruguaylı file bekçisinin kararını bekliyor.
Galatasaray ülkesine dönmek isteyen Muslera'nın kararını vermesi halinde yerli alternatifler için girişimler yapacak.