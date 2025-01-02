Şanlıurfa'da olay, gece geç saatlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen Emre Ertem (28), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancalı saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI DHA'daki habere göre vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ertem, kanlar içinde yere yığıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ertem, ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ertem, acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.