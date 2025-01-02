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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emre Ertem 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!

        Şanlıurfa'da, caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 28 yaşındaki Emre Ertem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertem'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 07:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 07:34
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        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
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        Şanlıurfa'da olay, gece geç saatlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen Emre Ertem (28), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancalı saldırıya uğradı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ertem, kanlar içinde yere yığıldı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ertem, ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ertem, acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Emre Ertem’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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        #Şanlıurfa
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