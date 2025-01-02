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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası - HABERLER | Son dakika haberleri

        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!

        Adana'da, cezaevinden tahliye olan 27 yaşındaki Emrah Kaya, ağabeyi 29 yaşındaki Aşkın Kaya'nın öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 22 yaşındaki Fırat Şimşek'i sokakta tabancayla vurarak öldürdü. Kaya ve cinayet sırasında yanında olan Adnan Akçad saklanmak için bir eve giderken yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:17
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        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
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        Adana'da olay, 27 Aralık’ta saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3000’inci Sokak’ta meydana geldi. 2023’te ‘Kasten yaralama’ suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya (27), arkadaşı Adnan Akçad (24) ile birlikte husumetli olduğu Fırat Şimşek’in (22) yanına gitti.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Katil zanlısı Emrah Kaya.
        Katil zanlısı Emrah Kaya.

        DHA'da yer alan habere göre sokakta taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaya’nın belindeki silahı çıkarmasıyla Şimşek kaçmaya başladı.

        SIRTINDAN VURULUP CAN VERDİ

        Emrah Kaya tarafından öldürülen Fırat Şimşek.
        Emrah Kaya tarafından öldürülen Fırat Şimşek.

        Emrah Kaya, Fırat Şimşek’i tabancayla sırtından vurduktan sonra Akçad ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        BARIŞTIRMAK İSTEDİĞİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

        Emrah Kaya'nın öldürülen ağabeyi Aşkın Kaya.
        Emrah Kaya'nın öldürülen ağabeyi Aşkın Kaya.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah Kaya’nın, 8 Haziran 2022’de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Muhammet Saydam ile Kadir Tunç’u (25) barıştırmak için buluşturduğu belirlendi. Barış buluşmasında çıkan tartışmada ise Tunç’un, tabancayla Saydam’ı öldürdüğü belirtildi.

        İNTİKAM İÇİN AĞABEYİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Saydam ailesinin bu cinayetten sorumlu tuttuğu Emrah Kaya’ya husumet güttüğü, Kaya’nın cezaevinde olması nedeniyle ağabeyi Aşkın Kaya’nın öldürülmesine karar verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Muhammet Saydam’ın ağabeyi Yasin Saydam’ın (31), 2 Eylül 2023’te aynı mahalledeki evine gittiği Aşkın Kaya’yı tabancayla başından vurarak öldürdüğü ifade edildi.

        HAKKINDA İFADE VERENİ ÖLDÜRDÜ

        Cezaevinden çıkan Emrah Kaya’nın, Saydam’ın öldürüldüğü olayda hakkında polise ifade veren Şimşek’e husumet güttüğü, mahallede kendisiyle ilgili konuşmasından dolayı ağabeyinin öldürüldüğünü düşündüğü bildirildi.

        Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Emrah Kaya ile Adnan Akçad’ın saklanmak için Sarıçam ilçesindeki bir eve gittiğini belirleyip, bölgede araştırma yaptı. Sokakta polisi görünce kaçmaya çalışan Kaya ile Akçad, yapılan takiple yakalandı.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Adnan Akçad, sorgusunda, “Emrah silahı bana verip, Fırat’ı vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp, Fırat’ı öldürdü. Benim olayla bir ilgim yok” dedi. Emrah Kaya ise tabancayı Akçad’ın kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya ile Akçad, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        #adana
        #Kan davası
        #Son dakika haberler
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