Sohbet uygulamasına engel geldi!

Son dönemde tüm dünyada sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisi tartışma konusu olurken, Türkiye'de de sosyal medya uygulamaları ve bazı online oyunların gençlerin üzerindeki etkileriyle ilgili ciddi bir takip söz konusu.

Roblox, Discord, TikTok, Instagram gibi mobil uygulamalar hem Türkiye'de hem de bazı engellemelerle karşı karşıya kalmış bu sebeple politikalarında değişikliklere giderek gençleri daha çok koruyacak ve online ortamda maruz kalacakları zorbalıkları ortadan kaldıracak adımlar atmışlardı.

Bazılarının engeli açılırken Discord ve Roblox gibi bazı oyunlar ise halen erişim engeli ile karşı karşıya. Bu engellenen sosyal medya uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. SOHBET UYGULAMASI TANGO DA ENGELLENENLER ARASINA KATILDI Google Play Store'da +18 (18 yaş üstü) kişilerin indirebileceği uygulama olarak işaretlenen ve Pegi 18 ibaresine sahip olan, 100 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına sahip olan popüler görüntülü ve yazılı sohbet uygulaması Tango, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime kapatıldı.