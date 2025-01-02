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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Sohbet uygulamasına engel geldi! - Tango erişime kapatıldı - Teknoloji Haberleri

        Görüntülü sohbet uygulaması Tango erişime kapatıldı

        Popüler mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulaması Tango, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime kapatıldı.

        Giriş: 02.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:56
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        Sohbet uygulamasına engel geldi!
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        Son dönemde tüm dünyada sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisi tartışma konusu olurken, Türkiye'de de sosyal medya uygulamaları ve bazı online oyunların gençlerin üzerindeki etkileriyle ilgili ciddi bir takip söz konusu.

        Roblox, Discord, TikTok, Instagram gibi mobil uygulamalar hem Türkiye'de hem de bazı engellemelerle karşı karşıya kalmış bu sebeple politikalarında değişikliklere giderek gençleri daha çok koruyacak ve online ortamda maruz kalacakları zorbalıkları ortadan kaldıracak adımlar atmışlardı.

        Bazılarının engeli açılırken Discord ve Roblox gibi bazı oyunlar ise halen erişim engeli ile karşı karşıya. Bu engellenen sosyal medya uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

        SOHBET UYGULAMASI TANGO DA ENGELLENENLER ARASINA KATILDI

        Google Play Store'da +18 (18 yaş üstü) kişilerin indirebileceği uygulama olarak işaretlenen ve Pegi 18 ibaresine sahip olan, 100 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına sahip olan popüler görüntülü ve yazılı sohbet uygulaması Tango, Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime kapatıldı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord uygulamasının engellenmesinden sonra gerçekleştirdiği basın toplantısında gelen 'Kapatmaların devamı gelir mi?' sorusu üzerine, "Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama hepsini yakın takipteyiz" ifadelerini kullanarak sosyal medya üzerindeki denetimlerin süreceğinin sinyalini vermişti.

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