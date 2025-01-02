Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda: Levent Mercan, Serdar Aziz!

Ancak daha sonra Süper Lig karşılaşmalarında yeterince süre alamayan Mercan buna rağmen, forma rekabetine hazır olduğunu ifade etmişti. Genç futbolcunun devre arasına kadar düzenli oynama şansı bulamamasından dolayı kiralık ya da kalıcı bir transfer seçeneğine sıcak bakabileceği öğrenildi.