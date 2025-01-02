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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: DEM heyeti, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Son dakika haberleri

        DEM heyeti, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Heyetimiz bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:31
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        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
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        DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi parti liderleriyle görüşmek için AK Parti, CHP ve MHP başta olmak üzere siyasi partilerden randevu isteyeceğini açıklamıştı.

        DEM Parti'nden bugün yapılan açıklamada da, "Heyetimiz bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir" denildi. Açıklamada bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve saat 15.00'te de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya gelineceği kaydedildi.

        "AHMET TÜRK DE YER ALACAK"

        DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar denildi: "28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk’ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir.

        Buldan, Önder ve Türk’ten oluşan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir. İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır. "

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